Giannatempo: «Le voci sul mio ritiro menzogne di chi ha paura»

«In questi giorni alcuni avversari politici, persino interni al partito, hanno diffuso notizie false insinuando un mio presunto ritiro dalla corsa alle elezioni regionali in Puglia. È una bugia costruita ad arte, un tentativo maldestro di indebolire la mia candidatura. La verità è semplice: sono in campo più che mai, con la forza delle idee e la passione per il territorio. La mia candidatura nella lista di Fratelli d’Italia per la provincia di Foggia è confermata e la mia campagna elettorale procede con energia e convinzione. Questi mezzucci dimostrano soltanto la paura degli avversari, che non avendo argomenti scelgono la strada della menzogna. È il segno di una politica scaduta a un livello bassissimo, che preferisce il fango alla proposta. Io non mi lascio intimidire: continuerò a combattere con serietà e rispetto, portando avanti il mio impegno per i cittadini e per la Puglia». Così in una breve nota stampa giunta in redazione, dichiara Antonio Giannatempo, consigliere comunale di opposizione e candidato consigliere alla regione Puglia, per le elezioni in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre.