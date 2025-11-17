«In questi giorni alcuni avversari politici, persino interni al partito, hanno diffuso notizie false insinuando un mio presunto ritiro dalla corsa alle elezioni regionali in Puglia. È una bugia costruita ad arte, un tentativo maldestro di indebolire la mia candidatura. La verità è semplice: sono in campo più che mai, con la forza delle idee e la passione per il territorio. La mia candidatura nella lista di Fratelli d’Italia per la provincia di Foggia è confermata e la mia campagna elettorale procede con energia e convinzione. Questi mezzucci dimostrano soltanto la paura degli avversari, che non avendo argomenti scelgono la strada della menzogna. È il segno di una politica scaduta a un livello bassissimo, che preferisce il fango alla proposta. Io non mi lascio intimidire: continuerò a combattere con serietà e rispetto, portando avanti il mio impegno per i cittadini e per la Puglia». Così in una breve nota stampa giunta in redazione, dichiara Antonio Giannatempo, consigliere comunale di opposizione e candidato consigliere alla regione Puglia, per le elezioni in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre.
Giannatempo: «Le voci sul mio ritiro menzogne di chi ha paura»
Il candidato consigliere per le regionali smentisce categoricamente dei rumors circolati di recente
