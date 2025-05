Giornata della Legalità, a Cerignola corteo con studenti, associazioni e cittadini

In occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio l’amministrazione comunale di Cerignola, in collaborazione con l’associazione L’Isola che non c’è e le cooperative Altereco e Pietra di Scarto, ha organizzato un corteo per ricordare le vittime della mafia e della criminalità organizzata in genere. L’evento, intitolato ‘Dalle ombre alla luce: viaggio digitale che resiste’, è rivolto a tutti i cittadini, con la partecipazione attiva degli studenti e delle associazioni del territorio, oltre che delle autorità civili e militari. L’intento dell’iniziativa è affermare l’importanza della legalità come principio fondamentale di ogni società libera e giusta. Il raduno è previsto in Piazza Duomo, a Cerignola, per le ore 10:30 di domani venerdì 23 maggio e da qui partirà il corteo che si snoderà per le strade cittadine. Non sarà solo una marcia simbolica ma un viaggio di speranza, tra ombre di ingiustizia e luce di cambiamento. È un percorso che richiama il cammino di tanti uomini e donne che hanno lottato per la legalità e che continuano a farlo ogni giorno in modo silenzioso o visibile, nella loro comunità e nel mondo. Quest’anno, poi, il corteo sarà arricchito da un elemento innovativo: l’uso della tecnologia digitale per portare i temi della legalità al cuore di ogni partecipante attraverso proiezioni, video e racconti interattivi.

Durante il percorso, quindi, sono previste tre tappe in prossimità di ledwall: durante la prima sosta, intorno alle ore 11:00, verranno proiettate immagini che richiamano le ‘ombre’ della mafia. Circa 15 minuti dopo ci sarà il secondo step, quello della ‘resistenza’, con testimonianze di impegno civile, delle cooperative antimafia, di giovani attivisti. Infine, la terza tappa incentrata sulla ‘luce’ e, dunque, sull’operato dei giudici Falcone e Borsellino e di altri illustri esempi di lotta alla mafia. A seguire ci sarà la lettura e la firma del Patto della Legalità, la deposizione di una corona d’alloro all’angolo tra via Falcone e via Borsellino e i vari interventi istituzionali. In piazza San Francesco, infine, sarà possibile visitare e ammirare la mostra fotografica intitolata ‘Memorie di Mafia’.

“È un giorno della memoria, un giorno della testimonianza, un giorno in cui noi dobbiamo raccoglierci e rivolgere un pensiero alle donne e agli uomini che hanno dedicato la loro vita alla libertà e alla legalità di questo Paese”, ha dichiarato il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito. “Tutti possiamo essere dei buoni cittadini facendo soltanto il nostro dovere, confidando nella giustizia e nei valori della nostra Costituzione. La prima forma di resistenza non è essere contro, ma vivere una vita diversa”, ha affermato la vicesindaca Maria Dibisceglia. “Ricordare è fondamentale, dobbiamo anche guardare avanti ed è importante farlo con i ragazzi della nostra città: dobbiamo parlare con tutti e convincerli dei valori della democrazia e della legalità”, le parole dell’assessora alla Legalità Teresa Cicolella.