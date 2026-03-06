Giornata Internazionale della donna, Prevenzione e Sport a Cerignola con l’Asl Fg

Prevenzione e sport in occasione della Giornata Internazionale della donna. ASL Foggia, l’8 marzo 2026, su iniziativa del Dipartimento di Prevenzione, organizza screening gratuiti riservati alle donne per promuovere la salute femminile e sensibilizzare la cittadinanza sui controlli salvavita.

DOVE

Il Mammomobile e il Papmobile di ASL Foggia faranno tappa a Cerignola, in occasione della prima edizione del “Torneo della Mimosa”, manifestazione calcistica organizzata dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Medaglie D’Oro di Barletta, in collaborazione con la Cooperativa Apulia Onlus di Cerignola. La prevenzione al femminile accompagnerà l’intero svolgimento del torneo: le due unità mobili per gli screening, saranno presenti nell’area adiacente ai campetti dell’Oratorio Salesiani della Parrocchia Cristo Re, in via San Giovanni Bosco, dove si svolgerà l’evento sportivo.

SCREENING GRATUITI

Dalle ore 9 alle ore 14, l’équipe del Centro Operativo degli Screening oncologici, coordinata dalla Dottoressa Elvira Sparacia effettuerà controlli gratuiti secondo le fasce d’età individuate dal Ministero della Salute:

· Cervicocarcinoma per la diagnosi precoce di lesioni precancerose al collo dell’utero: donne dai 25 ai 64 anni;

· Carcinoma mammario per la diagnosi precoce del tumore al seno: donne dai 50 ai 69 anni.

Per accedere agli screening è necessario esibire la tessera sanitaria. Non è richiesta la prenotazione. Per avere informazioni è possibile: mandare mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it o contattare il numero 800957773.

LA DIAGNOSI PRECOCE SALVA LA VITA

“Gli screening sono preziosi per la tutela della salute perché aumentano le probabilità e le possibilità di cura”, dichiara la Dottoressa Elvira Sparacia, Coordinatrice del Centro Operativo degli Screening oncologici di ASL Foggia. “Partecipare ai controlli preventivi è una scelta che può fare la differenza contro il cancro, garantendo un futuro di speranza. La diagnosi precoce – spiega – consente di individuare tempestivamente i tumori, prima della comparsa dei sintomi, aumentando le possibilità di guarigione e migliorando la qualità della vita. L’adesione agli screening oncologici – conclude – è un gesto che richiede pochi minuti e che ha un valore enorme: può salvare la vita”.

UN GOAL CONTRO IL CANCRO

“Promuovere la cultura della prevenzione è una responsabilità che riguarda tutta la comunità”, aggiunge Domenico Bellapianta, assistente tecnico di ASL Foggia e volontario della Cooperativa Apulia Onlus. “La collaborazione tra sanità pubblica, associazioni sportive e mondo del volontariato – sottolinea – dimostra quanto la rete territoriale possa essere determinante nel diffondere informazione e consapevolezza. Il nostro obiettivo è fare squadra e segnare insieme un gol contro il cancro. Giornate come questa – conclude Bellapianta – rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare le persone ai controlli preventivi e rafforzare la cultura della prevenzione”. Le tappe del Mammomobile e del Papmobile si inseriscono nelle attività di prevenzione di prossimità promosse da ASL Foggia. Nei prossimi giorni, le unità mobili continueranno a percorrere il territorio per portare gli screening oncologici direttamente nei luoghi di vita e di lavoro dei cittadini e delle cittadine, facilitando l’accesso ai controlli e rafforzando la diffusione della prevenzione.