Giornata Mondiale contro il Cancro, gli appuntamenti previsti a Cerignola

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro che si celebra il 4 febbraio, l’ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative con il contributo degli operatori del Dipartimento di Prevenzione, Centro Screening, Presidi Ospedalieri, Servizi Territoriali ed in sinergia con le Amministrazioni comunali, il mondo dell’associazionismo, il Terzo Settore e le aziende della grande distribuzione organizzata. Nel quadro delle iniziative organizzate dalla ASL Foggia, anche il Comune di Cerignola ha aderito alla Giornata Mondiale contro il Cancro: il 4 febbraio prossimo, presso i portici di Palazzo di Città, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 verrà istituito un tavolo informativo con la cittadinanza che potrà fornire tutte le informazioni che si vorranno richiedere. Sempre il 4 febbraio prossimo, presso il Consultorio in via XX settembre, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 sarà possibile effettuare lo screening del cervicocarcinoma indirizzato alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni d’età. L’accesso sarà gratuito e senza prenotazione.

“L’importanza della prevenzione in tema di lotta al cancro è uno dei temi che ci sta più a cuore. L’Amministrazione Comunale di Cerignola anche quest’anno, come ogni anno, è lieta di poter dare il proprio contributo – ha affermato Maria Dibisceglia, vicesindaco ed assessore al Welfare –. Il tavolo informativo e lo screening presso il Consultorio sono due appuntamenti imprescindibili e necessari affinché tutta la cittadinanza e le donne in particolare possano informarsi su come prevenire, ed eventualmente affrontare, una malattia che colpisce migliaia di donne su tutto il territorio nazionale”.