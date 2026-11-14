Giornata mondiale del diabete: il Consiglio regionale e Diabete Italia Puglia APS annunciano una mostra e una campagna di sensibilizzazione

In Puglia 296mila persone dichiarano di avere il diabete, secondo i dati dell’Italian Diabetes Barometer riportati dall’Ufficio statistico regionale. In occasione della Giornata mondiale del diabete, che ricorre oggi 14 novembre, il Consiglio regionale della Puglia e Diabete Italia Puglia APS annunciano l’avvio della campagna di sensibilizzazione “Quanto sai di chi hai davanti?”, ideata da Monica Priore con il patrocinio e il sostegno della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, che culminerà in una mostra fotografica a Bari, all’interno del Palazzo del Consiglio. L’iniziativa accende i riflettori sulla realtà quotidiana di chi convive con la patologia, superando luoghi comuni e pregiudizi attraverso sedici ritratti fotografici accompagnati da altrettante storie. “La sede del Consiglio regionale è uno spazio fruibile e aperto alla comunità, e anche questa volta abbiamo voluto sostenere una iniziativa importante per veicolare informazioni, sensibilizzare e creare reali momenti di partecipazione. Quando un bambino con diabete entra a scuola, o quando una persona affronta il lavoro e la socialità, deve poter contare su una rete consapevole e preparata: sosteniamo questa campagna proprio per ascoltare chi convive con il diabete e capire cosa serve davvero nella vita di tutti i giorni”, dichiara Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

“Ciò che riusciamo a fare non deve far sottovalutare quanto possa costarci. Chiediamo ascolto e rispetto. Ringraziamo il Consiglio regionale della Puglia per aver colto immediatamente l’importanza di questo progetto: a breve comunicheremo la data di inaugurazione della mostra e dell’avvio ufficiale della campagna di sensibilizzazione” sottolinea Monica Priore, presidente di Diabete Italia Puglia APS e ideatrice dell’iniziativa. Le fotografie sono firmate da Donato De Fabrizio, di Scorrano, e Antonio Monopoli, di Cerignola. Sandro Leucci ha curato la realizzazione grafica.