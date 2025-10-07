Giornata Mondiale della Menopausa, Open Day dell’Asl Fg il 18 ottobre

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, ASL Foggia organizza, sabato 18 ottobre, un Open Day dedicato alle donne, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui cambiamenti fisiologici che accompagnano questa fase della vita e promuovere comportamenti, percorsi diagnostici e strategie terapeutiche volte a tutelare e migliorare la salute femminile. L’iniziativa rappresenta un segno tangibile dell’impegno costante di ASL Foggia in favore delle donne, che si traduce in attività di prevenzione e assistenza sanitaria e momenti di informazione e ascolto.

QUANDO E DOVE

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il personale dei reparti di Ginecologia dei Presidi Ospedalieri “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e “Giuseppe Tatarella” di Cerignola accoglierà le donne per offrire consulenze gratuite e informazioni personalizzate. L’accesso è libero e senza necessità di prenotazione.

CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZA

“La menopausa – dichiara il Dott. Antonio Lacerenza, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile di ASL Foggia – non è una malattia, ma un momento fisiologico nella vita di ogni donna. È una nuova fase che va vissuta serenamente, senza ansie e timori, ma con consapevolezza partendo dalla conoscenza. La Giornata Mondiale della Menopausa –prosegue – è un’occasione importante e ASL Foggia, con medici e infermieri dei reparti di Ginecologia dei tre Presidi Ospedalieri, vuole sfatare tabù di carattere culturale e luoghi comuni, per supportare concretamente le donne e aiutarle a vivere al meglio questa fase, garantendo accesso a informazioni corrette e servizi per il benessere, non solo fisico. Informazione, prevenzione e ascolto sono pilastri per una sanità vicina e attenta ai bisogni femminili”.