    Giornata Mondiale della Menopausa, Open Day dell’Asl Fg il 18 ottobre

    Nei reparti di Ginecologia dei Presidi Ospedalieri di San Severo, Cerignola e Manfredonia. L'accesso è libero e non sono necessarie prenotazioni

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, ASL Foggia organizza, sabato 18 ottobre, un Open Day dedicato alle donne, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui cambiamenti fisiologici che accompagnano questa fase della vita e promuovere comportamenti, percorsi diagnostici e strategie terapeutiche volte a tutelare e migliorare la salute femminile. L’iniziativa rappresenta un segno tangibile dell’impegno costante di ASL Foggia in favore delle donne, che si traduce in attività di prevenzione e assistenza sanitaria e momenti di informazione e ascolto.

    QUANDO E DOVE

    Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il personale dei reparti di Ginecologia dei Presidi Ospedalieri “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e “Giuseppe Tatarelladi Cerignola accoglierà le donne per offrire consulenze gratuite e informazioni personalizzate. L’accesso è libero e senza necessità di prenotazione.

    CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZA

    La menopausa – dichiara il Dott. Antonio Lacerenza, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile di ASL Foggia – non è una malattia, ma un momento fisiologico nella vita di ogni donna. È una nuova fase che va vissuta serenamente, senza ansie e timori, ma con consapevolezza partendo dalla conoscenza. La Giornata Mondiale della Menopausa –prosegue – è un’occasione importante e ASL Foggia, con medici e infermieri dei reparti di Ginecologia dei tre Presidi Ospedalieri, vuole sfatare tabù di carattere culturale e luoghi comuni, per supportare concretamente le donne e aiutarle a vivere al meglio questa fase, garantendo accesso a informazioni corrette e servizi per il benessere, non solo fisico. Informazione, prevenzione e ascolto sono pilastri per una sanità vicina e attenta ai bisogni femminili”.

    Ultimora

    Cronaca

    Smantellata rete di ricettatori fra Barletta e Cerignola: sette misure cautelari | Video

    Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha adottato un'ordinanza...
    Politica

    Registro imprese storiche a Cerignola, iscrizione entro il 15 novembre

    Per continuare a incoraggiare e premiare tutte le imprese locali di prolungata, continuativa e...
    Attualità

    “ABCBA new alphabet”, il nuovo profumo di Unico perfume® che riscrive le regole

    Unico perfume®, brand di profumi artistici fondato dai nasi visionari Giuseppe Amorese e Federica...
    Cronaca

    Cellulari e droga introdotti nel carcere di Foggia: misure cautelari per due agenti della Penitenziaria

    I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in collaborazione con...
    Cultura

    “La Madonna di Ripalta. Storia, tradizioni e devozione”, si presenta il libro di Antonella Migliorati

    Giovedì 9 ottobre, alle ore 18.00, la chiesa del Purgatorio di Cerignola (via Don...
    Calcio

    Il Cosenza espugna il Monterisi: l’Audace Cerignola perde 1-2

    Sconfitta casalinga 1-2 per l'Audace Cerignola, contro un Cosenza che ribalta il momentaneo vantaggio...

