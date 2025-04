Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, l’iniziativa della Asl Fg

Lavare correttamente le mani per migliorare l’igiene quotidiana e la qualità dell’assistenza sanitaria. ASL Foggia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, che si celebra il 5 maggio 2025, organizza un momento educativo rivolto agli alunni di alcune scuole primarie della provincia, con l’obiettivo di spiegare ai bambini quanto sia importante lavare correttamente le mani e costruire una solida cultura della prevenzione e della sicurezza.

L’INIZIATIVA

Nel corso degli incontri, organizzati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Foggia, saranno proiettate alcune slide informative e i piccoli studenti saranno coinvolti in dimostrazioni pratiche su cosa fare per garantire una corretta igiene delle mani, in linea con la campagna globale promossa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “SAVE LIVES: Clean Your Hands” (Salva vite: igienizza le mani”). Lo slogan promosso dall’OMS per il 2025 è “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre” per sottolineare quanto l’igiene delle mani sia fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC), garantendo cure sicure, efficaci e accessibili per tutti. L’igiene delle mani, infatti, è una procedura estremamente veloce e a basso costo ma è strategica in ambito sanitario, perché se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto consente di salvare milioni di vite ogni anno e garantire la salute pubblica.

LE SCUOLE

Gli istituiti coinvolti nell’iniziativa del 5 maggio prossimo sono i seguenti: