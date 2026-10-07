Giornate FAI d’Autunno, Torre Alemanna apre le sue porte: viaggio tra Medioevo, Cavalieri Teutonici e nuove tecnologie

Riscoprire la bellezza, l’energia e il valore del nostro patrimonio culturale, per contribuire concretamente alla sua cura, alla sua tutela e alla sua valorizzazione attraverso. È questo il senso delle Giornate FAI d’Autunno, un appuntamento speciale per vivere da vicino uno dei luoghi più affascinanti del nostro territorio come il Complesso Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà. Per due giornate, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, Torre Alemanna accoglierà visitatori, curiosi e appassionati, offrendo loro l’opportunità di attraversare la storia, ammirare l’architettura del complesso e lasciarsi sorprendere dall’atmosfera di un luogo che conserva ancora oggi il fascino del Medioevo e la memoria della presenza dei Cavalieri Teutonici.

Anche quest’anno, infatti, la Delegazione FAI di Foggia, in occasione delle Giornate FAI di Autunno, in collaborazione con enti, associazioni, persone, offre l’opportunità di effettuare sorprendenti visite guidate alla scoperta del Bello di cui è ampiamente disseminata la Capitanata. Tra le mete indicate c’è anche Torre Alemanna, gestita dalla cooperativa sociale Frequenze e di proprietà del Comune di Cerignola, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. La partecipazione è gratuita. Il percorso condurrà i visitatori alla scoperta del prezioso coro affrescato, uno degli elementi più suggestivi del complesso, per passare poi al Museo delle Ceramiche, custode di oggetti e manufatti, reperti archeologici e la possente torre quadrangolare.

Ma la storia di Torre Alemanna non si ferma al passato. Oggi questo patrimonio guarda al futuro attraverso “Torre Alemanna VR”, il nuovo progetto finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura, che nasce dall’incontro tra ricerca, innovazione e tecnologie immersive, che attraverso l’utilizzo di un visore permetterà di visitare ed esplorare con la realtà virtuale il complesso museale. La realizzazione del nuovo servizio è affidata ad AuralTech S.r.l.s., mentre la verifica e la validazione dei contenuti storici e archeologici sono a cura dell’Università degli Studi di Foggia. «L’obiettivo è quello di offrire una nuova modalità di conoscenza e fruizione del patrimonio: uno sguardo al passato attraverso gli occhi del futuro, capace di trasformare la storia in un’esperienza immersiva, coinvolgente e accessibile – spiega Loredana Riccetti, presidente di Frequenze -. Le nuove tecnologie permetteranno così di avvicinarsi alle vicende e alle testimonianze di Torre Alemanna attraverso immagini, ricostruzioni ed emozioni, creando un ponte tra ciò che è stato e il modo contemporaneo di raccontarlo».

Le Giornate FAI d’Autunno saranno quindi un’occasione per vivere Torre Alemanna in tutte le sue dimensioni: un luogo di storia, arte e memoria, ma anche uno spazio capace di innovarsi e di dialogare con il futuro. Due giornate per conoscere, ammirare e vivere il patrimonio. Due giornate per lasciarsi sorprendere dalla storia e scoprire come la tecnologia possa restituirle nuova vita. Le aperture di Torre Alemanna sono in programma: sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. Per saperne di più: https://fondoambiente.it/luoghi/torre-alemanna-l-unico-insediamento-fortificato-dei-cavalieri-teutonici-in-italia?gfa