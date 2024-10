Giro di droga nella Bat, due degli indagati sono di Cerignola

Un gruppo “agguerrito e tracotante”. Capace di gestire la filiera dello spaccio di cocaina “con minacce e armi”. Così, il comandante provinciale dei carabinieri di Barletta-Andria-Trani, il colonnello Massimiliano Galasso ha descritto le dieci persone arrestate questa mattina nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Procura di Trani e denominata ‘Crocevia’. Le indagini, portate avanti tra febbraio e maggio dello scorso anno, sono iniziate dopo che due degli indagati “si sono parlati – ha aggiunto Galasso – a suon di minacce armate. Si tratta di un uomo di Minervino e uno di Spinazzola, il primo dalla pesante caratura criminale. Così abbiamo scoperto l’intero sistema di approvvigionamento della droga, le piazze di spaccio e i pusher coinvolti”.

La vendita dello stupefacente “è solo il filo conduttore di altri reati – è stato spiegato – come le tentate estorsioni, le minacce e gli atti persecutori compiuti ai danni di chi contraeva debiti e non riusciva a saldarli nei tempi stabiliti dal gruppo”. Le attività investigative si sono svolte “in quattro fasi che hanno evidenziato anche il disagio vissuto dalle famiglie di chi veniva minacciato e che ha sporto denuncia”, ha evidenziato il capitano Pierpaolo Apollo, comandante della compagnia di Andria, evidenziando che “il canale di recupero della droga era Cerignola. Lo stupefacente arrivava poi a Minervino dove il presunto vertice dell’organizzazione la suddivideva con l’aiuto della moglie per poi provvedere allo smercio che avveniva nella centrale piazza Bovio”, ha continuato il capitano, sottolineando che degli indagati “due sono di Cerignola, uno di Canosa, uno di Spinazzola e gli altri sei di Minervino”.

“Il controllo del territorio diventa essenziale come anche saper ascoltarlo, saper cogliere quel disagio che porta a scoprire gruppi di questo tipo che con tracotanza si imponeva su chi contraeva debiti”, ha ripetuto Galasso. Nel corso delle indagini sono state arrestate per spaccio cinque persone e una è stata denunciata; sono stati sequestrate dosi di cocaina, cellulari e schede sim; mentre un’altra persona è stata denunciata perché trovata in possesso di armi che sono state sequestrate. (ANSA)