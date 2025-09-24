Giubileo dello Sport, definito il programma della manifestazione a Cerignola

Lunedì 29 settembre a Cerignola si terrà il Giubileo dello Sport. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerignola, è organizzata in collaborazione con la fiduciaria del Coni per la città di Cerignola Maria Luisa Russo, la delegazione provinciale Coni Foggia, il Liceo Sportivo ‘Albert Einstein’ di Cerignola e la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. L’evento, il cui slogan è ‘Sport è Pace’, si svolgerà con un programma ben definito: in mattinata, intorno alle ore 9:15, ci sarà il raduno delle classi quinte delle Scuole primarie, statali e paritarie in Piazza Duomo. A seguire, poi, il passaggio attraverso la Porta Santa della Cattedrale, guidati dal vescovo mons. Fabio Ciollaro, la benedizione degli alunni e degli insegnanti partecipanti, infine il saluto e i ringraziamenti dell’assessora allo Sport Teresa Cicolella e della fiduciaria Coni per la città di Cerignola. A seguire, intorno alle ore 10:00, ci sarà l’inizio delle attività ludico-sportive, organizzate e gestite dagli alunni e dei docenti del Liceo Sportivo ‘A. Einstein’ di Cerignola, in quattro aree della città già definite. In Piazza Duomo si posizioneranno i ragazzi dell’Istituto San Vincenzo, dell’I.C. Carducci-Paolillo, dell’Istituto Vasciaveo; in Piazza Mercadante, l’Istituto Spirito Santo, l’Opera Buonsanti, l’I.C. Don Bosco-Battisti; in Piazza della Repubblica, il C.D. Marconi e l’I.C. Don Puglisi-Pavoncelli; in Villa Comunale, l’I.C. Di Vittorio-Padre Pio, il C.D. Marconi e l’Opera San Francesco. Il termine delle attività ludico-sportive è previsto per le ore 12:30.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16:30 le associazioni sportive cittadine, i rappresentanti dei circoli sportivi, dello Sporting Club, le rappresentative dei campionati studenteschi si ritroveranno presso il campo sportivo Monterisi, seguirà la partenza del corteo per raggiungere Piazza Duomo in un simbolico cammino sportivo comunitario, che vedrà tutti uniti per la pace attraverso lo sport, poi il passaggio attraverso la Porta Santa della Cattedrale, guidati dal vescovo mons. Fabio Ciollaro, la benedizione delle sportive e degli sportivi partecipanti, l’inaugurazione dell’anno sportivo a cura del delegato provinciale Coni Renato Clemente Martino e i saluti e i ringraziamenti del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito, dell’Assessora allo Sport e della fiduciaria Coni per la città di Cerignola.

“Il presente comunicato stampa vale anche come invito formale a tutte le associazioni sportive della nostra città, alcune delle quali già raggiunte da comunicazione ufficiale, per celebrare i valori dell’impegno, del rispetto, della solidarietà e della fede che lo sport sa trasmettere, offrendo a giovani e adulti un’occasione di condivisione e riflessione. Questo importante appuntamento rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di crescita comunitaria e condivisione di valori umani e cristiani”. Così la fiduciaria del Coni per la città di Cerignola Maria Luisa Russo. “L’amministrazione comunale riconosce e celebra l’importanza fondamentale dello sport come strumento di benessere, educazione e coesione sociale. Attraverso queste iniziative, intendiamo favorire un ambiente sportivo positivo che formi cittadini consapevoli, responsabili e capaci di contribuire a una società più sana e inclusiva”, le parole del Sindaco Francesco Bonito e dell’assessora allo Sport Teresa Cicolella.