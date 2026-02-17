Contattaci al 3286684015
    Giustizia, cittadinanza attiva e libertà d’informazione: Morosini e Ranucci a Cerignola

    Il 20 e 21 febbraio le due iniziative con al centro la difesa della Costituzione

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Venerdì 20 febbraio presso la biblioteca Ikigai di Palazzo Fornari a Cerignola alle ore 18 si terrà l’incontro con il magistrato Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo e coautore assieme ad Antonella Mascali di “Mani Legate” (Paperfirst 2026), una profonda riflessione sulla recente riforma della giustizia e sui suoi possibili riflessi sulla qualità della nostra democrazia. L’autore dialogherà con Antonella Cafagna (Presidente ANM Bari) e Roberto de Candia (Architetture Culturali). Sabato 21 febbraio inoltre sempre a Cerignola presso Villa Bautier alle ore 16, Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report, incontrerà la cittadinanza di Cerignola e di tutta la Capitanata, sui temi del rapporto tra Giustizia e Potere e sulla libertà d’informazione. Nell’occasione il giornalista, moderato da Roberto de Candia, avrà modo anche di indagare i temi legati alla sua ultima pubblicazione “Navigare senza paura” (Ape Junior 2026), uno strumento unico per orientare soprattutto i giovani nella complessità del mondo digitale, aiutandoli e aiutandoci a destreggiarsi sul web tra fake news e algoritmi.

    Entrambe le iniziative sono ad ingresso libero e vedono il pieno coinvolgimento del Comitato “Giusto dire No” di Cerignola, impegnato per il referendum del 22 e 23 marzo. Adesioni, richieste info e consenso per inserimento in canali comunicativi possono essere inoltrate alla mail comitatonocerignola@libero.it, mentre gli aggiornamenti sulle attività del Comitato e sui contenuti della campagna saranno possibili seguendo la pagina fb: Comitato per il NO CERIGNOLA e quella Instagram: Comitato per il NO CERIGNOLA.

