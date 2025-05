Gli alunni del “Don Puglisi-Pavoncelli” di Cerignola al ‘San Carlo’ di Napoli con ‘Il barbiere di Siviglia’

Lo scorso 20 maggio, 120 alunni dell’Istituto comprensivo “Don Puglisi-Pavoncelli” di Cerignola si sono recati a Napoli per rappresentare “Il Barbiere di Siviglia”, nel prestigioso teatro “San Carlo”. Una opportunità scaturita dall’adesione a ‘Scuola InCanto’, progetto didattico di avvicinamento alla lirica, ideato e promosso da Europa InCanto, destinato ad allievi e insegnanti della scuola dell’obbligo, con lo scopo di diffondere la conoscenza e l’amore per la musica, l’opera e il teatro. Il progetto ha previsto un percorso pedagogico strutturato e complesso, attraversando diverse fasi di realizzazione nell’arco dell’intero anno scolastico: seminari svoltisi a Napoli presso il Teatro “San Carlo”, incontri e laboratori per docenti e alunni, condotti grazie a un innovativo ed originale metodo didattico, capace di avvicinare e appassionare al mondo della lirica mediante il canto e il gioco.

Lunedì 12 maggio è stata ospite nella scuola cerignolana la referente del progetto Europa InCanto Puglia e Basilicata, Benedetta Mori, che ha ascoltato il lavoro svolto dagli alunni delle classi 1A, 1C, 1E, 1H e 2E in questi mesi, con la memorizzazione delle 12 arie dell’opera, sotto la guida della docente di musica Maria Grazia Bonavita durante le ore curricolari. Per l’occasione, dulcis in fundo, è stato indetto un comitato dei genitori per la realizzazione di un atelier creativo per la preparazione degli abiti ed oggetti di scena, creati da alunni e genitori stessi. Una vera e propria Sartoria d’Opera. Il 20 maggio, oltre i 120 alunni, erano presenti i docenti accompagnatori delle classi partecipanti, il Dirigente scolastico dott. Paolo Saggese e 240 genitori che hanno applaudito i propri figli, protagonisti di un’opera creata con e per loro, dai palchi del teatro. Il 28 maggio nel pomeriggio invece, nell’aula magna della scuola è stata rappresentata tutta l’opera buffa in due atti con grande partecipazione del pubblico.

