Gli avvocati di Cerignola uniti per scongiurare la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace

Come noto a molti, di recente i Giudici di Pace di Cerignola hanno lamentato l’impossibilità di proseguire nel regolare svolgimento dell’attività, stante la mancanza di personale addetto all’Ufficio. Per tale ragione si è avviata una interlocuzione con l’amministrazione comunale, onde poter ottenere che personale dipendente comunale venga dislocato presso l’Ufficio del Giudice di Pace. Il Foro locale, unitamente al consigliere dell’Ordine degli avvocati di Foggia, avv. Tommaso Dilorenzo, si è attivato urgentemente al fine di scongiurare il pericolo di chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace e, all’esito di una riunione svoltasi questo pomeriggio, ha avuto un incontro con l’amministrazione comunale, nella persona del vice sindaco, avv. Maria Dibisceglia, la quale, nello spirito di piena collaborazione e sensibilità verso una tale questione di interesse dell’intera comunità cerignolana, ha garantito che già entro la prossima settimana verrà dislocato presso gli Uffici del G.d.P. un funzionario comunale a cui si aggiungerà entro breve tempo altro impiegato comunale. In tal modo potrà garantirsi il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale. Il mantenimento della sede locale dell’Ufficio del Giudice di Pace è indispensabile per offrire ai cittadini di Cerignola e dei comuni limitrofi un presidio di Giustizia, atteso che il Giudice di Pace è un giudice vicino al cittadino che esercita la sua funzione in modo da favorire la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali. Gli avvocati del locale Foro, pertanto, continueranno a mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo con l’amministrazione comunale per garantire che tale presidio permanga.