Gli studenti di Cerignola scendono in piazza a sostegno della seconda postazione 118

Il corpo studentesco del Liceo Scientifico “Einstein” di Cerignola e nello specifico del rappresentante d’Istituto Tony Pinnelli, ha annunciato un’importante mobilitazione cittadina, organizzata per lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 9, già regolarmente approvata dalle autorità competenti. Si tratta di un corteo pacifico seguito da un sit-in, che vedrà la partecipazione degli studenti di Cerignola e di moltissimi cittadini, uniti per protestare contro la soppressione della seconda ambulanza del 118 (“Cerignola 2”), un taglio che mette a serio rischio la sicurezza sanitaria del nostro territorio. La manifestazione prenderà il via dal Parco “Luigi Barbaro” (Mezzaluna), arrivo con sit-in a Piazza della Repubblica, dove si leverà forte la richiesta di riassegnare un necessario presidio a tutela non soltanto della città, ma anche dell’utenza del circondario, che ha l’ospedale “Tatarella” come riferimento sanitario.