    Gospel Italian Singers: dalla Capitanata il Christmas Tour che porta speranza e musica in tutta Italia

    Il gruppo si esibirà il 18 dicembre a Cerignola e sarà protagonista su Rai 2 il 26 dicembre con lo speciale ‘Pace sulla Terra, Musica nel Cuore’, registrato al Teatro Curci di Barletta

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Un tour che unisce musica, emozione e impegno sociale. I Gospel Italian Singers tornano a incantare l’Italia con il loro “Gospel Show-The Christmas Tour 2025-2026”, un viaggio musicale di oltre 40 date in circa un mese che intreccia spiritualità afroamericana e sonorità contemporanee, portando in teatro, piazze, chiese, carceri e scuole un messaggio di speranza, gioia e condivisione. La formazione, diretta dal Maestro Francesco Finizio, è composta da tredici elementi: otto voci, tre musicisti e due special guest internazionali. Quest’anno sono Ruth Whyte, potente voce afro-britannica che ha calcato palchi internazionali e si distingue per la sua passione nel trasmettere gioia e ispirazione attraverso la musica, e Prince Aka, cantante dalla presenza scenica magnetica, che arricchiscono ogni performance con intensità e carisma.

    Il tour 2025-26 ha un’attenzione particolare al sociale con un concerto all’Istituto Comprensivo Manzoni–Radice di Lucera, coinvolgendo studenti e famiglie in un’esplosione di energia gospel insieme al Coro “I Radiccioli” formato dagli alunni. Il forte messaggio di pace, inclusione e spiritualità arriverà anche il 15 dicembre al Carcere di Lucera. Il 23 terrà un concerto al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Infine, è prevista l’iniziativa di destinare parte del ricavato dalla vendita del CD del gruppo alla cooperativa sociale Paidos, attiva nella tutela dei minori. Un capitolo speciale è rappresentato dall’esibizione registrata il 4 dicembre al Teatro Curci di Barletta per lo spettacolo “Pace sulla Terra, Musica nel Cuore”, che sarà trasmessa in prima serata su Rai2 il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Sul palco con i Gospel Italian Singers, Ruth Whyte e Prince Aka, anche Raphael Gualazzi, Simona Molinari, Tony Bungaro, il mezzosoprano Salvina Maesano, il sassofonista Marco Zurzolo, il pianista Pasquale Cirilli e un’orchestra di trenta elementi diretta da Francesco Finizio.

    Il tour è partito il 29 novembre da Atrani (SA), e ha già toccato numerose località italiane e borghi della Capitanata. In provincia di Foggia, il Gospel Italian Singers si è esibito a dicembre il giorno 13 a San Giovanni Rotondo, il 14 a Peschici, mentre il 18 sarà a Cerignola, il 19 a Apricena, il pomeriggio del 22 Lesina e la sera a Monte Sant’Angelo, il 24 mattina a Borgo Incoronata a Foggia, il 25 pomeriggio a Roseto Valfortore e la sera a Montefalcone, in provincia di Benevento, il 26 la mattina a Candela, il pomeriggio a Castelnuovo della Daunia e la sera a San Severo, il 29 il concerto serale nella Cattedrale di Lucera. Tra le date fuori regione si segnalano i concerti del beneventano, in provincia di Campobasso, Caserta, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza, Matera, Napoli e poi a Raiano (L’Aquila, il 4 gennaio), a Cerveteri e Castel Madama (Roma, il 5 e il 6 gennaio) e l’ultimo, il 7 gennaio a Martina Franca. Gospel Italian Singers è una produzione di punta, insieme alla Melos Orchestra, dell’Associazione Strumenti e Figure di Lucera, ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture.

