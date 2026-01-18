Gran colpo della Flv Cerignola, tre punti pieni contro la capolista Nardò (3-1)

Nell’ultima giornata del girone d’andata del girone I di serie B2, torna al successo la Flv Cerignola, compiendo l’impresa al pala “Tatarella” superando 3-1 la capolista Rental&Versatility Nardò (25-17; 24-26; 25-15; 25-18 i parziali), in una prova superlativa. Coach Dilucia ha schierato il solito 6+1, composto da: Trinca al palleggio e Fanelli sulla diagonale; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Laudisa ha risposto con: Giorgia Tamborino in regia e Halla opposto; Gorgoni e Della Corte di banda; Antonaci e Tarantino sottorete, con Mara Tamborino in difesa. L’approccio migliore è delle ospiti (3-7), la Flv prova a rientrare con Martinelli dai nove metri e Giometti (8-11): un attacco out di Nardò vale la parità a 11, sorpasso Martinelli dal servizio (13-11) mentre Giometti scava maggiormente il divario (17-13). Ofantine a gestire il margine ed anzi ad allungare successivamente, agendo molto bene in fase di muro (22-15): alla seconda opportunità, Mansi manda le squadre al primo cambio di campo.

Da 0-2 a 3-2 nelle prime fasi del secondo set, con Cerignola molto concentrata: controsorpasso salentino, si gioca punto a punto in una sequela di cambipalla alternati. Le padrone di casa avanti di misura grazie a Giometti (11-9, 13-11), le granata però agganciano con un paio di battute vincenti della subentrata Zaccaria, piazzando a seguire il minibreak (13-15). Equilibrio totale, sul 16-17 Dilucia inserisce Rivarola al servizio, Giometti ferma Halla per il 20 pari: ancora ace Zaccaria (20-22), pari Piarulli in posto 3, Nardò ha un setpoint vanificato dalle ofantine ma Halla ai vantaggi consegna la frazione alle viaggianti. Non sembra intaccata la fiducia della Flv, perché Martinelli prima e Fanelli poi sono le artefici del +3 in avvio del terzo periodo (7-4): Giometti argina il recupero neretino, Fanelli e l’ace di Trinca per l’11-7 a provocare il timeout di Laudisa. Muro di Piarulli (13-8), Giometti continua a macinare punti sfondando ripetutamente, così le rossogialloblù fuggono sul 17-10 grazie al muro di Martinelli su Halla. Il sestetto di Dilucia non rallenta, tenendo a bada specie con l’ottima azione di muro e difesa le avversarie: una Giometti straripante firma gli ultimi due punti per il nuovo vantaggio locale.

Il quarto parziale si apre ancora una volta nel segno del massimo livellamento, da ambo le parti non vengono lesinate energie, si duella in maniera intensa e appassionante. Fanelli costruisce il primo, minimo scarto (9-7), Martinelli aggiunge un’altra lunghezza: Cerignola mostra solidità e resistenza, acquisendo man mano maggior margine (14-9, Piarulli a muro per il 16-9). Giometti apre la strada definitivamente (18-10), con le ofantine sempre molto compatte: Nardò orgogliosamente recupera qualcosa nel finale, nel primo di sei match point è proprio Giometti a concludere la contesa.

Una vittoria importantissima e di assoluto prestigio per la Flv, che ha costretto allo stop la battistrada del raggruppamento, reduce da ben dieci affermazioni consecutive. Stoppata la serie di quattro sconfitte di fila, la formazione cerignolana sale a 20 punti in classifica, arrivando al giro di boa occupando una tranquilla ottava posizione. Ora il campionato osserverà due settimane di pausa, si tornerà in campo sabato 7 febbraio (sempre fra le mura amiche) per sfidare la Faam Matese.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 3, Fanelli 12, Giometti 25, Martinelli 13, Piarulli 10, Mansi 9, Rivarola, Di Schiena (L).