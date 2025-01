Gran vittoria a Monteroni, la Flv Cerignola alla final four di coppa Puglia

La Flv Cerignola alla final four di coppa Puglia, nella serie C di volley: è l’effetto del colpaccio ottenuto in casa del Monteroni, 1-3 alla Leo Constructors (23-25; 26-24; 20-25; 21-25 i parziali). Coach Dilucia ha optato per il classico 6+1: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Progna ha risposto inizialmente con: Lerario alzatrice e Romano sulla diagonale; De Nigris e Vermiglio di banda; Padula e Corsaro sottorete, con D’Onofrio in difesa. Il primo minibreak è delle ospiti con Piarulli (5-7), ma il match si connota fin da subito per un grande equilibrio: Novia per l’8-10 con timeout locale, Padula rimette le cose in parità poco dopo. Si procede a braccetto, ancora Piarulli mette giù il 18-20 e Novia sigla il +3: tre punti di fila per le leccesi e aggancio a quota 22, Piarulli consegna il primo set point, subito concretizzato per l’errore in attacco di Vermiglio.

Monteroni parte meglio al rientro in campo (5-2): Novia accorcia sul 7-6, ma le padrone di casa riallungano sul 10-6 con Vermiglio, causando l’interruzione di Dilucia. La formazione di Progna resta a condurre, De Nigris consegna il 18-14: ace di Mansi (19-17), preludio all’azzeramento del divario e sorpasso a cura di Piarulli e Puro (20-21). La Leo Constructors rimette la freccia (23-22), il muro di Martinelli vale la palla set (23-24) ma si va ai vantaggi, che sorridono alle salentine. La capolista del girone B continua a spingere anche nella terza frazione: Romano e De Nigris in particolare per l’11-8, la Flv però sta sul pezzo e non si abbatte, torna a contatto e passa avanti con Piarulli e Martinelli (12-13). Novia scava un piccolo solco, che le ofantine gestiscono con estrema bravura: Mansi e Puro mandano le squadre al cambio di campo.

Cerignola avanti di misura (5-7), Monteroni non demorde e con De Nigris e Vermiglio fa 14-13: Novia a segno, poi una incontenibile Martinelli sfonda più volte (16-18), anche se le locali rimontano. Un paio di brevi scatti e immediati recuperi, le rossogialloblù piazzano il break decisivo con la solita Martinelli e chiudendo in bellezza con il servizio vincente di capitan Puro. Una Flv autrice di una condotta di gara esemplare ed eccellente, prova di grande spessore che può infondere ulteriore carica e consapevolezza in vista dell’inizio del girone di ritorno in campionato: domenica al pala “Tatarella” arriva la battistrada Terlizzi. La final four di coppa Puglia invece si giocherà sabato 19 aprile, alla vigilia di Pasqua, con sede di semifinali e finale da decidere prossimamente.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 8, Novia 15, Martinelli 27, Valecce 2, Piarulli 16, Mansi 6, Di Schiena 1 (libero).