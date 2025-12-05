Grande partecipazione all’incontro pubblico del GAL Tavoliere sulla nuova programmazione CSR 2023-2027

Si è svolto ieri, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” di Cerignola, l’incontro pubblico promosso dal GAL Tavoliere per presentare le misure finanziarie previste dalla nuova programmazione CSR 2023-2027 e avviare un confronto aperto con il territorio. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e attiva da parte di rappresentanti dell’associazionismo produttivo, sociale e culturale, operatori economici, enti locali e cittadini, confermando l’interesse diffuso verso le opportunità offerte dai futuri bandi. L’incontro ha rappresentato un momento prezioso per raccogliere spunti e proposte utili alla definizione dei criteri di selezione, con l’obiettivo di renderli più aderenti alle esigenze reali del territorio. È emersa con chiarezza l’indicazione di centralizzare alcune priorità nella predisposizione degli avvisi:

• dare maggiore attenzione ai giovani e alle persone in situazioni di disagio

• promuovere una programmazione che valorizzi gli asset culturali e turistici

• favorire l’integrazione tra cultura, turismo e promozione dell’eccellenza agroalimentare locale.

Secondo il Presidente del GAL Tavoliere, Avv. Leonardo Paparella, “promuovere occasioni di ascolto attivo e forme di partecipazione è fondamentale per costruire politiche di sviluppo realmente rispondenti ai bisogni del territorio. Solo così le azioni finanziarie potranno generare impatto, inclusione e valore duraturo”. Il Presidente ha inoltre anticipato che l’incontro di ieri rappresenta il primo di una serie di iniziative che il GAL Tavoliere intende attivare tra il 2026 e il 2029, per garantire una gestione sempre più partecipata e condivisa della nuova programmazione.