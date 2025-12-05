Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàGrande partecipazione all’incontro pubblico del GAL Tavoliere sulla nuova programmazione CSR 2023-2027

    Grande partecipazione all’incontro pubblico del GAL Tavoliere sulla nuova programmazione CSR 2023-2027

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Si è svolto ieri, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” di Cerignola, l’incontro pubblico promosso dal GAL Tavoliere per presentare le misure finanziarie previste dalla nuova programmazione CSR 2023-2027 e avviare un confronto aperto con il territorio. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e attiva da parte di rappresentanti dell’associazionismo produttivo, sociale e culturale, operatori economici, enti locali e cittadini, confermando l’interesse diffuso verso le opportunità offerte dai futuri bandi. L’incontro ha rappresentato un momento prezioso per raccogliere spunti e proposte utili alla definizione dei criteri di selezione, con l’obiettivo di renderli più aderenti alle esigenze reali del territorio. È emersa con chiarezza l’indicazione di centralizzare alcune priorità nella predisposizione degli avvisi:
    • dare maggiore attenzione ai giovani e alle persone in situazioni di disagio
    • promuovere una programmazione che valorizzi gli asset culturali e turistici
    • favorire l’integrazione tra cultura, turismo e promozione dell’eccellenza agroalimentare locale.

    Secondo il Presidente del GAL Tavoliere, Avv. Leonardo Paparella, “promuovere occasioni di ascolto attivo e forme di partecipazione è fondamentale per costruire politiche di sviluppo realmente rispondenti ai bisogni del territorio. Solo così le azioni finanziarie potranno generare impatto, inclusione e valore duraturo”. Il Presidente ha inoltre anticipato che l’incontro di ieri rappresenta il primo di una serie di iniziative che il GAL Tavoliere intende attivare tra il 2026 e il 2029, per garantire una gestione sempre più partecipata e condivisa della nuova programmazione.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    “Workup”: quasi tremila persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

    L’analisi aggiornata sull’andamento delle offerte di lavoro nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia...
    Cultura

    A Borgo Tressanti un laboratorio teatrale per educare alla pace: Handalino e Antonio Mazzeo incontrano i più piccoli

    Un pomeriggio dedicato alla non violenza, alla solidarietà e alla pace: è lo spirito...
    Politica

    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo

    Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale...
    Sport

    Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto, trasferta abruzzese per la Flv

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...
    Cultura

    Peppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e musica

    Sabato 6 dicembre alle ore 21.00 Peppe Barra torna al Roma Teatro di Cerignola...
    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    “Workup”: quasi tremila persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

    L’analisi aggiornata sull’andamento delle offerte di lavoro nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia...
    Cultura

    A Borgo Tressanti un laboratorio teatrale per educare alla pace: Handalino e Antonio Mazzeo incontrano i più piccoli

    Un pomeriggio dedicato alla non violenza, alla solidarietà e alla pace: è lo spirito...
    Politica

    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo

    Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)