Grande successo per “Cena con Sorpresa” al ‘Mercadante’ di Cerignola

Martedì sera il Teatro Mercadante ha vissuto una di quelle serate che restano nel cuore. “Cena con Sorpresa” ha registrato un enorme successo di pubblico, con platea e galleria completamente esaurite, confermandosi come uno degli spettacoli più attesi e amati della stagione. E il successo di pubblico è stato accompagnato da risate scroscianti, applausi continui e una standing ovation finale che ha premiato la brillante prova di Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra. Il dato più significativo della serata è proprio questo: un teatro gremito di spettatori entusiasti. La platea si è esaurita già diversi giorni prima dello spettacolo, seguita a ruota dalla galleria. Un risultato straordinario che testimonia il grande affetto del pubblico cerignolano per il teatro di qualità. Vedere il Mercadante così pieno, con centinaia di spettatori pronti a farsi trasportare dalle disavventure di questa cena imbarazzante, è stato uno spettacolo nello spettacolo.

Fin dalle prime battute, la sala è esplosa in una risata collettiva che non si è più fermata. Il pubblico ha seguito con entusiasmo il crescendo di equivoci, situazioni imbarazzanti e colpi di scena che caratterizzano questa brillante commedia. Ogni battuta ha fatto centro, ogni gag ha funzionato alla perfezione, ogni momento di tensione comica ha scatenato l’ilarità generale. C’è stato persino un momento – a metà spettacolo – in cui il pubblico ha applaudito spontaneamente una scena particolarmente esilarante, interrompendo brevemente l’azione scenica con una fragorosa ovazione. Tosca D’Aquino ha confermato tutto il suo talento comico. La sua energia, il suo tempismo perfetto, la sua capacità di gestire le situazioni più paradossali con naturalezza disarmante hanno conquistato il pubblico dal primo all’ultimo minuto. Al suo fianco, Simone Montedoro ha dimostrato ancora una volta la sua grande versatilità, passando con disinvoltura dai momenti più leggeri a quelli più tesi, sempre con grande credibilità scenica. Toni Fornari (anche regista dello spettacolo) ed Elisabetta Mirra hanno completato un quartetto di attori perfettamente affiatati, capaci di creare quella chimica scenica indispensabile per far funzionare una commedia a questi livelli.

La regia di Toni Fornari ha saputo gestire i tempi comici con grande maestria. Il ritmo serrato dello spettacolo non ha lasciato un attimo di respiro: equivoco dopo equivoco, battuta dopo battuta, il pubblico è stato trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Il testo, scritto a quattro mani da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, ha dimostrato come la commedia all’italiana sappia ancora regalare momenti di grande teatro, quando è fatta con intelligenza e professionalità. Al calare del sipario, il pubblico si è alzato in piedi per una lunga standing ovation. Un applauso caloroso, sentito, che ha premiato non solo la bravura degli attori, ma anche la bellezza di una serata trascorsa all’insegna del buon teatro e del divertimento puro. Molti spettatori sono usciti dal teatro ancora sorridenti, commentando le scene più esilaranti e lodando la capacità degli attori di far ridere con intelligenza e classe.

“Cena con Sorpresa” ha dimostrato ancora una volta il potere aggregante del teatro. In un’epoca in cui siamo sempre più connessi virtualmente ma disconnessi fisicamente, vedere centinaia di persone riunite in uno stesso luogo per condividere risate ed emozioni è qualcosa di speciale. Il Teatro Mercadante ha offerto alla città una serata di puro divertimento, di quella qualità che solo il teatro dal vivo può garantire. E il pubblico ha risposto presente, riempiendo la sala con entusiasmo e partecipazione. Con “Cena con Sorpresa”, la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Mercadante continua a collezionare successi. Dopo Giancarlo Giannini, Brokeback Mountain, Il Sindaco Pescatore, Scandalo e La Bisbetica Domata, anche questa brillante commedia si aggiunge alla lista degli spettacoli che hanno conquistato il pubblico cerignolano. Un risultato che conferma la qualità della programmazione curata dal direttore artistico Savino Zaba e l’affetto crescente del pubblico cerignolano per il proprio teatro.