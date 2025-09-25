Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieRegioneGrano duro, dal 2022 -44% per il prezzo al produttore. Cia Puglia:...

    Grano duro, dal 2022 -44% per il prezzo al produttore. Cia Puglia: “Urge cambio di rotta”

    Nel primo semestre 2025, l’Italia ha importato 1,47 milioni di tonnellate di grano, più 9% rispetto al 2024. Sono cresciuti i costi di produzione, incide il fattore climatico, senza reciprocità cresce la concorrenza sleale

    Regione

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Da settembre 2022 ad oggi, il prezzo del grano duro riconosciuto ai cerealicoltori italiani è crollato del 44%, passando da 490 euro a 277 euro alla tonnellata, cifra -quest’ultima – relativa alle ultime quotazioni stabilite alle Borse Merci di Foggia e di Bari. Mentre il corrispettivo riconosciuto ai produttori è in continua discesa, i costi di produzione per seminare, coltivare e raccogliere grano duro sono aumentati in modo rilevante, fino a superare i 1.200 euro per ettaro. In tutto il 2022, l’Italia importò oltre 2,2 milioni di tonnellate di grano duro; nel primo semestre 2025, il nostro paese ha già importato 1,47 milioni di tonnellate con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Ad oggi, sia a livello europeo che nazionale, non ci sono ancora regole e politiche che tutelino veramente la giusta redditività del grano italiano in modo proporzionale al suo reale valore, ai costi di produzione crescenti e alle sue eccellenti proprietà nutraceutiche”, spiega Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale della Puglia per CIA Agricoltori Italiani.

    “Unione Europea e Governo Italiano devono fare di più. Ed è quanto la nostra organizzazione sta chiedendo con forza dal 2023, con una diffusa campagna nazionale in favore del grano duro e della pasta 100% di grano italiano che ha raccolto quasi 100mila firme, l’adesione di circa 50 “comuni del grano di Puglia”, vale a dire quasi 1.400.000 cittadini, e con la mobilitazione di migliaia di agricoltori in grandi manifestazioni di piazza che si sono tenute a Foggia, Bari e Roma. La battaglia su Granaio Italia è stata condotta con grande determinazione, ora occorre continuare a lottare anche per ottenere dalle istituzioni politiche concrete utili a favorire l’aggregazione della domanda, la sinergia tra produttori, gli investimenti nella logistica e nelle strutture di conservazione e stoccaggio del grano, aiuti e sgravi su macchinari e investimenti per la ricerca che aumentino ulteriormente la qualità. Per aumentare il potere contrattuale dei produttori, oggi schiacciati nel tritacarne degli interessi prevalenti di molini e pastifici, serve imporre la reciprocità delle regole tra paesi Ue e nazioni extraeuropee, poiché in queste ultime è possibile produrre utilizzando prodotti chimici che in Italia e in tutta Europa sono vietati”, aggiunge Sicolo.

    Una situazione che è ancora più grave in provincia di Foggia, l’area in cui si produce la maggiore quantità di grano duro in Italia, a delineare un quadro per nulla positivo è Angelo Miano, presidente provinciale di CIA Capitanata: “Negli ultimi anni, le superfici coltivate a grano duro nelle province di Foggia, BAT e area metropolitana di Bari si sono ridotte secondo una stima di circa 20mila ettari. La più colpita da questa marcia indietro è la Capitanata, che sconta anche la peggiore situazione dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico irriguo, nonostante diverse dighe a disposizione, ma qui gli invasi sono vuoti e la stagione irrigua quest’anno non è mai partita, mentre le temperature continuano a rimanere costantemente al di sopra della media stagionale. Occorre valutare misure drastiche, di forte impatto, perché i Paesi da cui l’Italia importa la maggiore quantità di grano duro – e tra questi ci sono Stati Uniti e Canada – non rinunciano a proteggere i loro mercati anche con dazi molto pesanti. L’Italia e la Ue non possono rimanere fermi”.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Il Cerignola manda ko la Salernitana con una incredibile rimonta (2-3)

    É successo di tutto allo stadio "Arechi", con il Cerignola che rimonta e batte...
    Attualità

    Giubileo dello Sport, definito il programma della manifestazione a Cerignola

    Lunedì 29 settembre a Cerignola si terrà il Giubileo dello Sport. L’iniziativa, patrocinata dal...
    Evidenza

    Elezioni regionali Puglia, firmati decreti per voto il 23 e 24 novembre

    Come già annunciato, si terranno il 23 ed il 24 novembre prossimi le elezioni...
    Cultura

    L’aforista cerignolano Giuseppe Grieco ha partecipato all’edizione de “I dialoghi di Trani”

    Sabato 20 settembre, nella XXIV edizione de "I dialoghi di Trani", l’aforista cerignolano Giuseppe...
    Calcio

    Nel primo turno infrasettimanale, il Cerignola fa visita alla Salernitana dei tanti ex

    Il primo turno infrasettimanale del girone C di serie C propone per l'Audace Cerignola...
    Attualità

    Torre Alemanna, torna la rievocazione storica: viaggio nel tempo per rivivere il medioevo

    Per due giorni Borgo Libertà torna indietro nel tempo. E lo fa, attraverso una...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Il Cerignola manda ko la Salernitana con una incredibile rimonta (2-3)

    É successo di tutto allo stadio "Arechi", con il Cerignola che rimonta e batte...
    Attualità

    Giubileo dello Sport, definito il programma della manifestazione a Cerignola

    Lunedì 29 settembre a Cerignola si terrà il Giubileo dello Sport. L’iniziativa, patrocinata dal...
    Evidenza

    Elezioni regionali Puglia, firmati decreti per voto il 23 e 24 novembre

    Come già annunciato, si terranno il 23 ed il 24 novembre prossimi le elezioni...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)