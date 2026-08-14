Grinta e determinazione: Francesca Di Antonio rinforzo al centro per la Flv Cerignola

Il quinto volto nuovo della Enzo FLV Cerignola va ad occupare una casella nel reparto dei posti 3: arriverà sul Tavoliere la centrale Francesca Di Antonio. Classe 2004, comincia il suo percorso nel Sanluri per poi passare all’Us Garibaldi La Maddalena, collezionando finali nazionali giovanili e promozione in B2 nel 2021/22: da lì in avanti, una presenza stabile in B2, con le maglie di La Smeralda Volley Ossi, GBT Palermo, Albisola. Nella scorsa stagione, si è divisa fra Libellula Volley Bra e Brescia, sfiorando il salto di categoria ai playoff con le lombarde. I suoi 178 cm di altezza raccontano di una giocatrice tecnicamente potente ed esplosiva, che si contraddistingue per determinazione e tenacia, assolutamente valida sia negli attacchi che a muro.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova stagione e di entrare a far parte di questa squadra – dichiara Francesca -. L’anno scorso ho avuto la possibilità di vivere una annata importante, arrivando a un soffio della promozione in B1, un’esperienza che mi ha lasciato tanto, dandomi ancora più motivazione per continuare a lavorare e migliorarmi». Sui propositi in vista dell’avventura in rossogialloblù, la 22enne sarda non ha dubbi: «Mi aspetto soprattutto di crescere, sia a livello personale che di squadra, di mettermi in gioco e dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Il mio obiettivo è contribuire il più possibile al gruppo con impegno, entusiasmo e voglia di raggiungere insieme traguardi importanti. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere le nuove compagne, creare un bel team e toglierci tante soddisfazioni strada facendo!».