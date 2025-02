Hair Solution Day: successo per la prima edizione a Cerignola

Si è conclusa con successo la prima edizione dell’Hair Solution Day, l’evento dedicato al trapianto di capelli e alle soluzioni per la calvizie, che si è tenuto domenica presso Palazzo Fornari a Cerignola. L’iniziativa, organizzata da Marcello Raffaeli con l’obiettivo di sensibilizzare e informare il pubblico sulle più moderne tecniche di trapianto di capelli, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore e un’ampia affluenza di pubblico. La giornata si è aperta con una serie di consulenze gratuite offerte dai medici della Hair Solution Clinic di Tirana, durante le quali i partecipanti hanno potuto ricevere informazioni personalizzate sulle proprie esigenze e problematiche legate alla calvizie. Nel pomeriggio, si è tenuto un convegno interattivo che ha visto la partecipazione di numerosi esperti, tra cui il referente nazionale Marcello Raffaeli e i medici della clinica di Tirana.

Durante il convegno, sono stati affrontati diversi temi, tra cui il post operatorio, i motivi per scegliere l’Albania per il trapianto di capelli, la possibilità di sottoporsi all’intervento per i cardiopatici e l’interesse manifestato dalle donne verso questa tipologia di trattamento. Il pubblico ha partecipato attivamente, ponendo numerose domande e condividendo le proprie esperienze. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per fare chiarezza su dubbi e falsi miti legati al trapianto di capelli, con un focus particolare sul post operatorio, seguito in Italia da oltre 20 collaboratori della Hair Solution Clinic. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti della riuscita dell’evento e hanno annunciato l’intenzione di ripetere l’iniziativa in futuro, con l’obiettivo di renderla un appuntamento fisso per la promozione della salute e del benessere dei capelli.

