    Happy Hour della Prevenzione: una serata di solidarietà, sensibilizzazione e gusto a Cerignola

    Lunedì 27 ottobre alle ore 20 da "Tutti pazzi per la pizza", in corso Aldo Moro. Il ricavato della serata andrà devoluto interamente alla Fondazione Veronesi

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Una serata speciale all’insegna della solidarietà, della consapevolezza e del buon cibo si terrà lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 20:00, presso “Tutti Pazzi per la Pizza”, in Corso Aldo Moro, 90. L’evento, intitolato “Happy Hour della Prevenzione”, è organizzato da Castaldi Eventi in collaborazione con Domenico Costantino, titolare della pizzeria ospitante l’iniziativa. Obiettivo della serata è promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca scientifica. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi, impegnata da anni nella lotta contro il cancro, attraverso la ricerca scientifica di eccellenza. “Perché prevenire è vivere. Un piccolo gesto può fare una grande differenza”.

    L’iniziativa si propone anche come un momento di riflessione e vicinanza. Perché la prevenzione oncologica non è solo una questione medica: è anche un’occasione per ritrovare il gusto della vita, per riconnettersi con il proprio benessere e con ciò che davvero conta, anche dopo un momento difficile come una malattia, non è solo possibile, ma fondamentale. “La prevenzione non si esaurisce in un esame clinico. È un atto d’amore verso sé stessi, verso il proprio futuro. E in molti casi, è ciò che fa la differenza tra vivere e sopravvivere”, afferma l’organizzatrice dell’evento, Castaldi Chiara, da oltre 20 anni impegnata su questo fronte. La prevenzione e il benessere emotivo vanno di pari passo: prevenire non è solo evitare il peggio, ma coltivare il meglio. È scegliere oggi ciò che ci permetterà di stare meglio domani. Tornare a vivere significa riconnettersi con i piccoli piaceri, con ciò che ci fa dire: “Ne vale la pena”. E questo percorso, se ben accompagnato, è sempre possibile.

    Durante la serata, sarà offerto un intervallo musicale con la violinista Rosanna Vastola, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più speciale. L’iniziativa gode della sensibilità e del sostegno di diverse realtà locali, tra cui:

    • Di Donna-Generi Alimentari
    • Ecodaunia
    • DASTI Beverage and Food
    • Conad-Via Corsica, 57 Cerignola
    • Angelo Erinnio Wedding Luxury Events

    L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione concreta per unire piacere e beneficenza, ricordando quanto la prevenzione possa fare la differenza nella vita di ognuno.

