Happy Hour della Prevenzione: una serata di solidarietà, sensibilizzazione e gusto a Cerignola

Una serata speciale all’insegna della solidarietà, della consapevolezza e del buon cibo si terrà lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 20:00, presso “Tutti Pazzi per la Pizza”, in Corso Aldo Moro, 90. L’evento, intitolato “Happy Hour della Prevenzione”, è organizzato da Castaldi Eventi in collaborazione con Domenico Costantino, titolare della pizzeria ospitante l’iniziativa. Obiettivo della serata è promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca scientifica. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi, impegnata da anni nella lotta contro il cancro, attraverso la ricerca scientifica di eccellenza. “Perché prevenire è vivere. Un piccolo gesto può fare una grande differenza”.

L’iniziativa si propone anche come un momento di riflessione e vicinanza. Perché la prevenzione oncologica non è solo una questione medica: è anche un’occasione per ritrovare il gusto della vita, per riconnettersi con il proprio benessere e con ciò che davvero conta, anche dopo un momento difficile come una malattia, non è solo possibile, ma fondamentale. “La prevenzione non si esaurisce in un esame clinico. È un atto d’amore verso sé stessi, verso il proprio futuro. E in molti casi, è ciò che fa la differenza tra vivere e sopravvivere”, afferma l’organizzatrice dell’evento, Castaldi Chiara, da oltre 20 anni impegnata su questo fronte. La prevenzione e il benessere emotivo vanno di pari passo: prevenire non è solo evitare il peggio, ma coltivare il meglio. È scegliere oggi ciò che ci permetterà di stare meglio domani. Tornare a vivere significa riconnettersi con i piccoli piaceri, con ciò che ci fa dire: “Ne vale la pena”. E questo percorso, se ben accompagnato, è sempre possibile.

Durante la serata, sarà offerto un intervallo musicale con la violinista Rosanna Vastola, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più speciale. L’iniziativa gode della sensibilità e del sostegno di diverse realtà locali, tra cui:

Di Donna-Generi Alimentari

Ecodaunia

DASTI Beverage and Food

Conad-Via Corsica, 57 Cerignola

Angelo Erinnio Wedding Luxury Events

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione concreta per unire piacere e beneficenza, ricordando quanto la prevenzione possa fare la differenza nella vita di ognuno.