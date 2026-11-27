A Cerignola il calcio ha radici antiche. Il club nacque nel 1912 come Gruppo Sportivo Cerignola e già negli anni Trenta assaggiò la Serie C, disputata dal 1935 al 1937. Per tornare tra i professionisti, però, ci sono voluti molti decenni, una ripartenza dalla Prima Categoria e una lunga risalita. A segnare questo percorso, più di tutti, sono stati gli attaccanti. Oggi i tifosi vivono il calcio in tanti modi diversi. C’è chi non perde una partita al Monterisi, chi segue la Serie C in streaming, chi consulta statistiche e classifiche marcatori e chi tiene d’occhio anche il massimo campionato tra risultati, quote serie-a e approfondimenti sui social. Quando si parla dell’Audace, però, la conversazione finisce quasi sempre sui suoi bomber. Ecco i cinque che hanno lasciato il segno.

Giancarlo Malcore, il simbolo della promozione

Il primo nome non può che essere quello di Giancarlo Malcore. Capocannoniere della squadra nella stagione 2020/21 con 21 reti, l’anno successivo trascinò i gialloblù alla vittoria del girone H di Serie D con 23 gol in campionato, 25 in totale. Il 24 aprile 2022, con quattro giornate di anticipo, l’Audace di Michele Pazienza festeggiò la promozione in Serie C. Anche tra i professionisti Malcore continuò a segnare, firmando tra l’altro una tripletta nel 4-2 contro il Foggia nella stagione 2022/23.

D’Andrea, il bomber della stagione 2023/24

Nel campionato 2023/24, con Ivan Tisci in panchina, il miglior marcatore fu D’Andrea, autore di 15 reti in campionato e 16 complessive. I suoi gol contribuirono al settimo posto finale e alla seconda qualificazione consecutiva ai playoff, un risultato che confermava la crescita del club nella terza serie.

Francesco Salvemini e la stagione dei record

Il 2024/25 è stato l’anno più importante della storia recente dell’Audace. Con Giuseppe Raffaele in panchina, il Cerignola ha chiuso il campionato al secondo posto, il miglior piazzamento di sempre tra i professionisti, e ha raggiunto per la prima volta la semifinale playoff per la Serie B. Il trascinatore è stato Francesco Salvemini, miglior marcatore della squadra in stagione regolare e a segno anche nei playoff, sia contro l’Atalanta Under 23 sia nella semifinale di ritorno a Pescara.

Luigi Cuppone, gol nei momenti che contano

Tra i protagonisti di quella cavalcata c’è anche Luigi Cuppone, che segnò l’unico gol gialloblù nella semifinale d’andata contro il Pescara. All’inizio della stagione successiva si è preso la scena con una doppietta nel 3-1 al Siracusa, salendo sul podio della classifica marcatori del girone C, e ha anche trovato la rete in Coppa Italia.

Diego Gambale, l’ultimo bomber

L’ultimo nome della lista è quello di Diego Gambale. Nella stagione 2025/26 è stato il miglior marcatore dell’Audace in campionato con 12 reti, quattro delle quali su rigore, chiudendo tra i primi bomber del girone C.

Una tradizione da difendere

Da Malcore a Gambale, ogni stagione dell’Audace ha avuto il suo attaccante di riferimento. Sono stati loro a trasformare una squadra ripartita dai dilettanti in una realtà stabile della Serie C, capace di sognare traguardi che a Cerignola nessuno aveva mai raggiunto prima.