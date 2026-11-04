I civici di maggioranza: «Ora basta. La città non può essere tenuta in ostaggio»

I Consiglieri Comunali dei gruppi civici di maggioranza, intervengono dopo il mancato svolgimento del Consiglio comunale di lunedì 2 novembre, ribadendo la propria presenza, il senso di responsabilità istituzionale e la volontà di proseguire con determinazione il lavoro a servizio della città.

«Lunedì tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza, sia quelli appartenenti al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle sia quelli espressione delle forze civiche, erano presenti e pronti a fare il proprio ingresso in aula per partecipare regolarmente alla seduta consiliare, assicurando così la propria disponibilità e il proprio senso di responsabilità istituzionale. Eppure, nonostante la presenza e la piena disponibilità di tutti i gruppi di maggioranza, il Consiglio Comunale non si è potuto tenere. A pochi minuti dall’inizio della seduta, la Presidente del Consiglio Comunale, Sabina Ditommaso, ha comunicato con una nota la propria impossibilità a partecipare, determinando una situazione che ha impedito il regolare svolgimento dei lavori, anche in considerazione del fatto che il Consigliere dimissionario nei giorni scorsi non è stato ancora sostituito attraverso la prevista procedura di surroga, inserita tra i punti all’ordine del giorno», affermano in una nota stampa i consiglieri.

«Una situazione che assume contorni ancora più gravi se si considera l’importanza degli argomenti che avrebbero dovuto essere esaminati: dal bilancio consolidato al programma triennale dei lavori pubblici, atti fondamentali per la programmazione, lo sviluppo e il futuro della nostra città. Non è la prima volta che si verifica una situazione simile. Il ripetersi di episodi di questo tipo rischia di compromettere la funzionalità dell’organo consiliare e di rallentare l’attività amministrativa, con conseguenze che ricadono sull’intera comunità. Il Consiglio Comunale è il luogo del confronto democratico e delle decisioni che riguardano i cittadini: non può diventare terreno di contrapposizioni politiche né, tantomeno, essere paralizzato da situazioni che ne impediscono il regolare funzionamento. La città non può essere tenuta in ostaggio. Non è accettabile che il lavoro dei Consiglieri Comunali, dell’Amministrazione e degli uffici venga condizionato da una situazione che si trascina senza trovare soluzione. I cittadini si aspettano serietà, chiarezza e risposte concrete, non ulteriori rallentamenti», fanno sapere.

«Come gran parte dei gruppi civici di maggioranza, riteniamo che sia arrivato il momento di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. La nostra richiesta è rivolta anche al Partito Democratico, primo partito della maggioranza, chiamato a fare chiarezza e a intervenire per superare definitivamente questa impasse. Ricordiamo, infatti, che la Presidente Ditommaso ricopre anche il ruolo di presidente provinciale del PD. Per questo chiediamo agli organismi dirigenti del Partito Democratico, a livello provinciale e regionale, di intervenire con urgenza e di individuare una soluzione concreta e definitiva. Non è più tempo di rinvii o ambiguità: occorre ristabilire le condizioni per garantire il pieno funzionamento del Consiglio Comunale e consentire alla città di andare avanti. Noi continueremo a fare la nostra parte, con responsabilità, coerenza e determinazione, nell’interesse esclusivo della comunità e per portare a compimento i progetti avviati. Il nostro impegno non viene meno e non sarà condizionato da dinamiche che nulla hanno a che vedere con le esigenze dei cittadini. La Città merita rispetto e ha diritto a un’Amministrazione nelle condizioni di lavorare», concludono i consiglieri.

I Consiglieri Comunali:

Matteo Conversano

Michele Romano

Francesco Mansi

Gerardo Valentino

Savino Bonito (consigliere designato alla surroga)