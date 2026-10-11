I civici di maggioranza: «Responsabilità e chiarezza, nessuno scontro nella coalizione di governo»

I consiglieri civici della maggioranza intervengono per fare chiarezza sulle vicende degli ultimi giorni, rinnovando la fiducia nell’operato dell’Amministrazione comunale.

«In questi giorni si è raccontato molto, spesso a sproposito. Noi civici abbiamo scelto di comportarci con senso di responsabilità, mettendo davanti a tutto il lavoro per la città. Ribadiamo con chiarezza che all’interno della maggioranza non esiste alcuno scontro: quanto è stato raccontato riguarda un dibattito interno, solo ed esclusivamente, al Partito Democratico. Come componenti della maggioranza, esprimiamo preoccupazione per il fatto che tali fibrillazioni stanno nascendo proprio all’interno del Partito Democratico, forza di maggioranza relativa chiamata a essere elemento di equilibrio e di sintesi e non fattore di divisione. Riteniamo che la città non abbia bisogno di veti incrociati o di letture personalistiche, ma di un’Amministrazione che lavori con serenità sui problemi concreti dei cittadini. Il Consiglio comunale di venerdì 9 ottobre non si è tenuto per l’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza, dovuta a motivi personali e comunicata preventivamente, nonostante la seduta sia stata convocata ugualmente. A chi oggi siede sui banchi dell’opposizione pensando di fare politica sputando veleno, chiediamo di assumersi le proprie responsabilità in Consiglio comunale, sui temi reali della città, e di metterci un po’ più di coraggio quando c’è da votare un provvedimento importante per la comunità. Votare contro, invece di abbandonare l’aula come spesso hanno fatto, è un atto di responsabilità e di coraggio che finora non hanno mai avuto. Noi continueremo a sostenere l’Amministrazione e a lavorare, fino all’ultimo giorno, per portare a compimento i progetti avviati e per evitare un commissariamento che porterebbe solo gravi danni alla città».