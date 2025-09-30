I giovani della Diocesi impegnati il 4 ottobre nella Giornata Ecologica

La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Ufficio di Pastorale giovanile-vocazionale e l’Azione Cattolica, è lieta di annunciare una speciale Giornata Ecologica che vedrà protagonisti i giovani del territorio, chiamati a compiere un gesto concreto di amore e cura per la nostra casa comune. L’iniziativa si terrà venerdì 4 Ottobre p.v., alle ore 16:00. Il raduno è fissato in Via Candela (Piazzale Eurospin), da dove i partecipanti si muoveranno per la pulizia e la riqualificazione di quell’angolo della città. Questa giornata si inserisce nel contesto del “Tempo del Creato”, voluto da Papa Francesco che va dal 1° Settembre al 4 Ottobre, un mese dedicato alla riflessione e all’azione ecologica integrale. La scelta del 4 Ottobre non è casuale: in questa data, infatti, la Chiesa celebra la Festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia e fulgido esempio di una spiritualità che riconosce nel creato un dono e uno specchio del Creatore.

Quest’anno, inoltre, ricorre l’ottocentesimo anniversario del Cantico delle Creature, inno con cui San Francesco elevò la sua lode a Dio attraverso “frate sole”, “sora luna” e “madre terra”. È interessante notare che Francesco compose questo Cantico mentre era già colpito dalla cecità. Pur nella precarietà e nella fatica, egli contemplava la creazione con gli occhi della fede; è allora che gli si svela la bontà di Dio Creatore, riconosciuto e cantato come Colui che ci ha donato sorella e madre Terra con ogni cosa bella in essa ospitata. L’atto di ripulitura non è da intendersi come un mero intervento civico, ma come un profondo segno spirituale, un’espressione concreta di lode a Dio.

Papa Leone XIV, nell’omelia dell’inaugurazione del Borgo Laudato si’ nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, così affermava: “Quasi a riprendere implicitamente il racconto della Genesi, Gesù sottolinea il posto speciale riservato, nell’atto creativo, all’essere umano: la creatura più bella, fatta a immagine e somiglianza di Dio. Ma a tale privilegio è associata una grande responsabilità: quella di custodire tutte le altre creature, nel rispetto del disegno del Creatore (cfr Gen 2,15). Dunque l’uomo non deve dimenticare che è creatura tra le creature e non creatori”. Impegnarsi a preservare e risanare l’ambiente è il modo in cui i giovani della nostra Diocesi vogliono manifestare la loro responsabilità etica e spirituale, trasformando la fatica del lavoro in una preghiera d’azione rivolta al Dio che ci sostiene con il suo amore e che ci invita a custodire la bellezza della terra. Si invitano pertanto tutti i giovani, le associazioni, i movimenti e le parrocchie a partecipare con fervore a questo momento di impegno ecclesiale e cittadino, testimoniando che il rispetto per il creato è inseparabile dalla dignità della persona umana.