    I profumi artistici di Federica Russo e Giuseppe Amorese in Palestina. La forza dell’arte e della resistenza

    Unico perfume®️ come testimonianza concreta di un potente messaggio universale

    Attualità

    da Redazione
    Il brand di profumi artistici Unico perfume®️ creato da Giuseppe Amorese e Federica Russo con intensa emozione, annuncia che i propri profumi sono presenti presso la profumeria “Brand perfume” nella città di Hebron (Cisgiordania) in Palestina. I fondatori e nasi del brand, Giuseppe e Federica, dichiarano: «Avere le nostre creazioni in Palestina rappresenta per noi un passo di enorme valore simbolico e umano perché avviene in un momento storico di estrema criticità e perché siamo vicini al popolo palestinese e ai valori universali di dignità, libertà e autodeterminazione. Crediamo fermamente che l’arte unisca e non conosca confini. Siamo profondamente emozionati e orgogliosi che le nostre opere olfattive possano vivere nella terra di Palestina».

    La profumeria palestinese ha voluto con passione i profumi di Unico perfume®️ e il brand ha risposto in modo assolutamente positivo. In città palestinesi, come Hebron e Betlemme, il popolo palestinese resiste con ammirevole dignità alle illegali limitazioni da parte dei coloni israeliani, trovando la forza anche nell’arte, in questo caso l’arte olfattiva. La presenza di Unico perfume®️ in Palestina diventa così un messaggio potente: anche nei luoghi segnati dal dolore, l’arte trova spazio, respira e racconta libertà. Le creazioni di Unico perfume®️ non sono fragranze comuni, sono profumi dell’anima, creazioni senza limiti e senza tempo. Esprimono la libertà di essere se stessi e l’unicità di ognuno di noi!

