“I Racconti del Nonno” animano il Maggio dei Libri nella nuova Biblioteca Diocesana

Un tempo chiamato “Senza Cristo”, oggi simbolo di rinascita culturale e sociale: il rione dimenticato di Cerignola torna a vivere grazie alla luce della cultura. Sabato 10 maggio, alle ore 11.30, la Biblioteca Diocesana “San Tommaso D’Aquino”, presso l’ex chiesa di Santa Rita, sarà la cornice dell’evento “I Racconti del Nonno”, promosso dall’Associazione Motus nell’ambito della rassegna “Interleg(g)o…a Cerignola” per il Maggio dei Libri. Un evento semplice, ma dal profondo valore affettivo e simbolico: protagonista sarà Antonio Daddario, presidente dell’associazione artistico-culturale Motus, che insieme ai suoi nipoti leggerà ai bambini alcune delle sue storie più amate, piccole favole contemporanee dal cuore tenero e dalla morale sottile, come “Tony Cinque e il Virus Eccì”, “Pangrattato e la Farfalla Zita”, “Le Golosine Paola e Francesca” e “Super Tony e l’Alieno Corallo”.

Le letture saranno animate dai suoi giovani nipoti, che daranno voce ai personaggi, trasformando il momento in uno spettacolo partecipato e vivo. Un ponte generazionale tra nonni e nipoti, tra passato e presente, tra storie narrate e storie da scrivere insieme. “Ho sempre sognato un luogo dove i nonni potessero incontrarsi, confrontarsi, commentare la vita della città, come fanno per strada, accanto ai mucchietti di fave fresche – racconta Daddario –. Questo evento è un primo passo verso quella visione: un racconto collettivo, condiviso, che dà voce alla saggezza di chi ha vissuto e guarda con tenerezza e spirito critico al presente”. In occasione dell’evento, l’Associazione Motus donerà alcuni libri alla Biblioteca Diocesana, molti dei quali provenienti dal Premio Nazionale Zingarelli, e saranno così messi gratuitamente a disposizione della comunità cittadina.

“I Racconti del Nonno” è più di un evento: è un invito a tornare ad ascoltare, a ritrovarsi, a vivere i luoghi della cultura come spazi di affetto e condivisione. Un’occasione per tutte le generazioni di ritrovarsi, raccontarsi e costruire insieme una nuova narrazione per Cerignola”. La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare.