Ieri altro salone di parrucchiera e bellezza preso di mira dai ladri a Cerignola

Le prime ore del mattino di ieri hanno visto le batterie di ladri a Cerignola prendere di mira i saloni da parrucchiera: oltre alla “visita” presso l’attività di Michela Russo, uno identico atto è stato compiuto presso “Lo stile è donna”, sito in via Corsica e gestito da Maria Chiara Antonicello. Modalità identiche e ormai ripetute: effrazione ed ingresso dei locali, disordine lasciato ovunque, materiali ed oggetti cosmetici sottratti, con danni da quantificare e amara sorpresa una volta giunti sul posto di lavoro. «Gente lavoratrice e seria, che vede portati via i sacrifici di chi non fa altro che stare a norma con tutto ciò che lo Stato chiede per gestire un esercizio commerciale, quello stesso Stato che ha girato le spalle comunicando che c’era altro di più importante da risolvere», è il commento di alcune persone vicine alla titolare. «A questo punto ci chiediamo da chi possiamo essere aiutati e tutelati, difendendoci da tutti questi delinquenti allo sbaraglio», la dura contestazione per l’ennesimo episodio di una lunga serie che sicuramente a lungo andare possono incidere sulla quantità di negozi e attività commerciali presenti in città, bersagliate a più riprese e costrette a rimboccarsi le maniche per ripartire.