    Il 10 marzo convegno “Capitanata avvelenata: verità, denuncia e speranza”

    Promosso dall’Azione Cattolica delle Diocesi della provincia, si terrà a Foggia alle ore 18

    In un tempo in cui il degrado ambientale e la criminalità organizzata continuano a minacciare la salute dei cittadini, la dignità dei territori e il futuro delle nuove generazioni, l’Azione Cattolica delle cinque diocesi di Capitanata (Foggia-Bovino; Manfredonia-S.Giovanni Rotondo-Vieste; Lucera-Troia; Cerignola-Ascoli S.; San Severo) promuove il Convegno “Capitanata avvelenata: verità, denuncia e speranza”, dedicato all’analisi del fenomeno delle ecomafie e delle sue ricadute ambientali, sociali e sanitarie. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la Capitanata è chiamata a confrontarsi con ferite profonde, spesso sommerse o taciute, che richiedono uno sguardo lucido e responsabile. Fare verità, denunciare con rigore e alimentare una speranza concreta fondata sull’impegno collettivo rappresentano le direttrici fondamentali dell’incontro. Il convegno si terrà il 10 marzo alle ore 18.00 a Foggia, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università di Foggia, in via Napoli 25. L’incontro offrirà una lettura multidisciplinare del fenomeno attraverso tre prospettive:

    • La voce delle istituzioni: il prof. Massimo Monteleone, ordinario di Agronomia ambientale e territoriale ed Ecologia agraria, illustrerà il quadro normativo, le responsabilità e le strategie di contrasto alle ecomafie.
    • La voce della sanità: il dott. Massimo Lombardi, responsabile della rete oncologica ospedale-territorio, approfondirà il tema dei tumori ambientali e il rapporto tra inquinamento, prevenzione e salute pubblica.
    • La voce della Chiesa: Maria Stella Alemanno, referente della Comunità Laudato sì APS di San Giovanni Rotondo, proporrà una riflessione etica e spirituale sulla custodia del creato e sulla giustizia ambientale.

    L’appuntamento si inserisce nel più ampio impegno dell’Azione Cattolica per la legalità, la tutela dell’ambiente e la promozione del bene comune, nella convinzione che solo attraverso il dialogo tra istituzioni, comunità ecclesiale, mondo scientifico e società civile sia possibile generare consapevolezza e orientare scelte responsabili per il territorio.

