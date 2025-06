Il 14 e 15 giugno convegno regionale della Caritas

Si svolgerà il 14 e 15 Giugno il Convegno Regionale Caritas dal titolo “Spalancare le Porte-a nessuno venga mai a mancare la Speranza di una vita migliore”. Il titolo riprende la Bolla di indizione del Giubileo “Spes non Confundit” di Papa Francesco. Il convegno si svolgerà tra Foggia e Borgo Mezzanone, scelta che i direttori delle Caritas di Puglia, insieme al Vescovo Delegato per la Caritas Mons. Ferretti Arcivescovo di Foggia-Bovino, hanno voluto con forza per rimettere al centro delle comunità parrocchiali il tema dell’accoglienza e della Speranza. La scelta del luogo non è solo simbolica, ma i direttori insieme ai membri delle equipe diocesana, hanno deciso di vivere un momento giubilare di conoscenza, riflessione e animazione territoriale in quei luoghi che rappresentano per noi credenti sfide concrete per testimoniare la nostra fede.

“La Chiesa di Puglia – dichiara Mons. Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino – guarda con tristezza e compassione alla condizione di tanti che, venuti in Italia da tante situazioni difficili, cercano un luogo di riscatto e di futuro. Uomini e donne in cerca di un lavoro onesto, sono invece sfruttati e vivono nell’illegalità, facile preda dei caporali e delle mafie. Le Caritas pugliesi non possono restare indifferenti ma vogliono promuovere la vita di chi, anche se non è nato in Italia, è nostro fratello”. “Questo convegno – dichiara don Pasquale Cotugno, delegato Caritas Puglia – sarà un momento per ricordare a tutti noi come chi vive nelle nostre periferie non devono essere considerati esclusivamente né come un problema da risolvere né come soggetti con dei bisogni da soddisfare. Se non riusciamo a rimettere al centro delle nostre comunità i poveri e i fragili le nostre stesse comunità non riusciranno mai a vivere pienamente il Vangelo. Il ghetto di Borgo Mezzanone, come tutti gli altri ghetti presenti nella nostra Regione, oltre ad essere luoghi di prossimità devono essere rimessi al centro di una politica che deve rivedere i processi di integrazione e cittadinanza”.

Di seguito il programma della due giorni:

SABATO 14 GIUGNO – Palazzo Dogana, Foggia

Ore 10.00 Momento di preghiera presieduto da Mons. Ferretti, Arcivescovo di Foggia-Bovino

Ore 10.30 Migranti, Chiesa e Istituzioni

Introduzione e saluti

don Pasquale Cotugno, delegato Regionale Caritas Puglia

Interventi:

il fenomeno migratorio interroga la Chiesa – Mons. Ferretti, Arcivescovo di Foggia e Vescovo Delegato Caritas Puglia

Migrare difficile, tra società e istituzioni – Dott. Leonardo Palmisano, Sociologo della Devianza Università di Foggia

Le norme e l’integrazione lavorativa: luci e ombre – Dott.ssa Madia D’Onghia, docente Diritto del Lavoro Università di Foggia

Ore 16.00 Come coltivare la Speranza nelle Comunità

“Ero straniero e mi avete accolto” (Mt25,35). Sguardo Teologico – Pastorale sul fenomeno delle migrazioni – don Francesco Zaccaria, Direttore dell’Istituto Pastorale Pugliese

– don Francesco Zaccaria, Direttore dell’Istituto Pastorale Pugliese I Poveri protagonisti nelle nostre Comunità – don Marco Pagniello, Direttore Caritas Italiana

Ore 17.00 inizio lavori di gruppo.

Liturgia e Migrazioni – don Nazareno Galullo Scuola, Oratorio e Migrazioni – don Salvatore Miscio La questione abitativa e Migrazioni – Elena Carletti Lavoro, Integrazione e Migrazioni – Pietro Fragasso

Ore 19.00 Testimonianze e Restituzioni dei gruppi

Domenica 15 Giugno – Borgo Mezzanone

Ore 9.00 S. Messa nella Parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo presieduta da Mons. Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S. Giovanni R.

Ore 10.00 Momento di Preghiera interreligioso presso l’Ex Pista e inizio pellegrinaggio verso Borgo Mezzanone

Ore 12.00 Momento di Festa e Condivisione.