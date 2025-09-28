Contattaci al 3286684015
    Il 2 ottobre a Foggia presentazione ufficiale della Pallavolo Cerignola

    A Palazzo Dogana, per ufficializzare anche il patrocinio della Provincia per il team fucsia

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare la presentazione ufficiale della squadra Tenute Manduano che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie B1. L’evento si terrà giovedì 2 ottobre alle ore 18:30 presso la prestigiosa Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia, alla presenza del Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. La scelta di questo palcoscenico non è casuale: in via del tutto eccezionale – e in maniera storica – la Provincia di Foggia ha deciso di patrocinare l’intera stagione sportiva della Pallavolo Cerignola. Un riconoscimento che assume un valore speciale e che colloca la nostra società come punto di riferimento per il movimento pallavolistico dell’intera Capitanata. La Serie B1, terza categoria nazionale, rappresenta per il volley l’equivalente della Lega Pro per il calcio: un traguardo che ci pone tra le eccellenze sportive del territorio, al pari delle realtà calcistiche più blasonate come l’Audace Cerignola e il Foggia Calcio.

    Questo evento sarà dunque non solo la presentazione ufficiale delle nostre Pantere, ma anche un momento di grande lustro per la società, per la città di Cerignola e per tutta la provincia di Foggia. Un segno tangibile del percorso intrapreso negli ultimi anni, che ci ha portato ad essere oggi la realtà pallavolistica più importante del territorio, sia essa maschile e femminile. L’invito è rivolto a istituzioni, sponsor, tifosi e appassionati: il 2 ottobre sarà l’occasione per condividere un traguardo storico e vivere insieme l’entusiasmo della nuova stagione fucsia.

