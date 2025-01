Il 2025 della ‘Brigata Gialloblù’ e dei ‘Fedelissimi’ parte all’insegna della solidarietà

Non c’è modo migliore di inaugurare un nuovo anno che donare il proprio tempo e dei sorrisi a chi sta attraversando delle difficoltà, specie se si tratta dei più piccoli. È quanto hanno pensato gli appartenenti a due dei gruppi del caldo tifo organizzato gialloblù che, ad ogni appuntamento al ‘Domenico Monterisi’, non fanno mancare il proprio incondizionato sostegno all’Audace Cerignola. Nella mattinata di venerdì 3 gennaio, la ‘Brigata Giallo Blu Cerignola’ e ‘I Fedelissimi’ hanno fatto visita ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale ‘Giuseppe Tatarella’. Con loro anche alcuni calciatori dell’Audace Cerignola: Giancarlo Bianchini, Giuseppe Fares, Zak Ruggiero e Santiago Visentin, che hanno allietato la mattinata dei piccoli ospiti del nosocomio cerignolano portando loro doni, sorrisi e spensieratezza, mostrandosi campioni anche di solidarietà. «Un sentito ringraziamento va alla società Audace Cerignola, ai giocatori presenti, nonché a tutti gli sponsor che hanno collaborato. In primis a ‘Il mondo della carta’ per le mascotte. Ringraziamo inoltre il caposala e tutti i collaboratori del reparto di pediatria, per aver reso possibile tutto ciò. Con questo non ci resta che augurare buon anno a tutta la comunità. E sempre forza Cerignola!», è il messaggio che tengono a divulgare da entrambi i gruppi.

