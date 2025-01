Il 2025 per il volley femminile si apre domani con due impegni esterni

Archiviate le Festività natalizie, si riprende a giocare nei due campionati di volley femminili in cui partecipano le nostre due formazioni, con la disputa del dodicesimo turno: per entrambe appuntamento per il rientro in campo fissato domani e in trasferta. Nel girone I della serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola viaggerà in Abruzzo, per sfidare (ore 19.30) il Cus L’Aquila. Sono state settimane intense per la squadra allenata da Annagrazia Matera, che ha salutato Barile e D’Antoni, rilevate da Moneta e Giannone. Nel turno precedente alla sosta, le fucsia erano andate ko a Castellaneta (3-1), una sconfitta che è costata al momento la discesa dal podio della classifica. Gli innesti serviranno a rinfocolare le ambizioni di vertice e per trovare la definitiva quadra per una rosa di spessore, che punta ad essere protagonista nel torneo. Secondo la carta, l’impegno di domani dovrebbe essere agevole, perché il Cus L’Aquila è fanalino di coda con appena 3 punti raggranellati, ma ancora con la casella delle vittorie ferma a zero. Neopromosso nella quarta serie nazionale, il team allenato da Spagnoli ha nella palleggiatrice Guidotti, nelle centrali Di Carlo e De Paulis, nel libero Masciantonio le giocatrici più esperte. Una gara decisamente da non sottovalutare, perché i tre punti delle aquilane sono arrivati tutti in casa, costringendo al tie break di recente un cliente non di secondo piano come la Faam Matese. Capitan Altomonte e compagne vogliono riscattare lo stop in terra tarantina, l’intenzione è sicuramente bagnare il nuovo anno con un successo.

Nel girone A di serie C, la Flv sarà ospite della Primadonna Bari (ore 18.30), per proseguire un momento di forma particolarmente positivo. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha liquidato agevolmente il Volley Barletta lo scorso 22 dicembre, dando seguito all’affermazione esterna con l’Asem Bari e restando saldamente in sesta piazza, con vista sui playoff (cui partecipano le prime cinque). La Primadonna Bari di coach Volpicella occupa la terzultima posizione con 7 punti ed un bilancio di due vittorie e nove sconfitte, di cui le ultime quattro consecutive. Le giocatrici più rappresentative delle biancorosse sono: l’esperta laterale Volpe, la regista Lapenna, la centrale Cellamare (ex dell’incontro) e il libero Emilio. Rossogialloblù che non possono permettersi cali di tensione: sempre un incognita presentarsi sul rettangolo di gioco dopo una pausa, sarà necessario trovare subito un approccio ideale, per ricreare alchimie e intese sempre più crescenti nell’organico capitanato da Puro. Qualità e mezzi per fare bene non mancano, anche per la Flv l’auspicio è che il 2025 si apra con il sorriso.