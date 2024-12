Il 21 e 22 dicembre a Cerignola la seconda edizione di “Natale a Palazzo”

Il 21 e 22 dicembre, Palazzo Fornari di Cerignola ospiterà un evento natalizio imperdibile, gratuito e adatto a tutte le età: Natale a Palazzo (II edizione). Un’occasione unica per vivere l’atmosfera delle feste in un contesto storico e affascinante. L’evento, patrocinato dal Comune di Cerignola, è organizzato dalle associazioni OltreBabele, Pro Loco, Il Titolo e Art&fatti, e offrirà un ricco programma di attività: musica dal vivo, balli, eventi per bambini, laboratori creativi e un Maxi-tombolone per divertirsi tutti insieme!

Programma dell’evento:

Musica dal vivo per creare un’atmosfera festosa

per creare un’atmosfera festosa Eventi per bambini con attività ludiche e creative

con attività ludiche e creative Laboratori per scoprire l’arte del Natale

per scoprire l’arte del Natale Maxi-tombolone con tanti premi e sorprese per i partecipanti

con tanti premi e sorprese per i partecipanti Show cooking e degustazioni enogastronomiche.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti. Un’opportunità imperdibile per trascorrere due giornate di festa, cultura e divertimento in compagnia della comunità. Non mancare a questo straordinario evento natalizio! Vieni a vivere la magia del Natale a Palazzo! Per maggiori informazioni, consulta il programma allegato.