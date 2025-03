Il 28 marzo a Cerignola evento conclusivo del progetto “Dispari”

Il 28 MARZO ORE 17.00 presso PALAZZO FORNARI piano San Rocco a Cerignola (FG) si svolgerà l’evento conclusivo del progetto DISPARI. La proposta progettuale sviluppata nell’ambito dell’avviso regionale GENEREinCOMUNE promossa da A.N.C.I. PUGLIA finalizzata all’attuazione della parità di genere in comuni pilota della Puglia. L’iniziativa vede come capofila il comune di Cerignola in rete con il Consorzio RETE OLTRE, Arcigay Foggia Le Bigotte APS, l’ARCI di Foggia e Cittadinanzattiva Puglia. A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale n.7/2007 per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia, Cerignola si è impegnata per rendere il territorio realmente personal/family friendly, promuovendo lo sviluppo effettivo delle condizioni per il pieno utilizzo delle potenzialità insite in ogni strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la creazione di un vero e proprio sistema inclusivo e attento alle questioni di genere.

Tale progettualità ha visto la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai dipendenti del comune di Cerignola sull’identità di genere, al fine di rilevare gli indicatori di impatto di genere e redigere un bilancio utile a migliorare, promuovere politiche paritarie e inclusive. A tale percorso ha fatto seguito un’azione rivolta alla città attraverso la realizzazione di world cafè per stimolare attenzione verso il tema, registrare idee e proposte per promuovere una comunità che rispetti il principio di parità di genere. Durante l’evento conclusivo saranno illustrati i risultati del percorso e la valutazione dell’impatto di genere.

All’evento conclusivo interverranno:

On. Francesco Bonito – Sindaco di Cerignola

Avv. ta Maria Dibisceglia – Vice Sindaco di Cerignola e assessora con delega alle politiche di genere

Avv. ta Serena Triggiani – Assessora con delega alle politiche di genere della Regione Puglia

Dott.ssa Assunta di Matteo – Consigliera di parità della provincia di Foggia

Margherita Setteducati – referente per Cittadinanzattiva

Domenico Rizzi – Presidente provinciale Arci Foggia

MODERA e presenta la Valutazione dell’impatto di genere Addolorata Giannatempo -referente di progetto per il Consorzio Oltre la Rete delle Imprese di Foggia.