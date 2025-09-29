Il 3, 4 e 5 ottobre torna a Cerignola la Festa dell’Unità in villa comunale

La Festa dell’Unità del Partito Democratico di Cerignola torna anche quest’anno nella splendida cornice della Villa Comunale, con un programma che unisce dibattiti di grande attualità, musica, divertimento e momenti dedicati alle famiglie. Tre giorni – da venerdì 3 a domenica 5 ottobre – per confrontarsi, riflettere e stare insieme. Si parte venerdì 3 ottobre, alle ore 20.00, con l’inaugurazione ufficiale della Festa e i saluti del Segretario cittadino del PD Daniele Dalessandro. Alle ore 20.15 il primo dibattito: “Differenzia Cerignola: insieme per una città più pulita”, con la partecipazione del Sindaco Francesco Bonito, dell’Assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza, del Capogruppo PD Francesco Sorbo e del Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Matteo Valentino, moderati dal Segretario cittadino. La serata si concluderà, alle ore 21.30, con il concerto live di “Non sono ZERO con Rino Argeri”, una tribute band dedicata al grande Renato Zero.

Sabato 4 ottobre la Festa dell’Unità rispetterà le celebrazioni di San Francesco e non ci saranno dibattiti: dopo la processione, alle ore 21.30, salirà sul palco la band In “The Mood” per un concerto all’insegna della musica e dell’energia. Domenica 5 ottobre, alle ore 11.00, torna PD LAND, con giochi, animazione e cultura dedicati a bambini e famiglie. Alle ore 20.00, il dibattito politico più atteso: “La Puglia che sogniamo”, con la partecipazione del candidato Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, di Teresa Cicolella e Raffaele Piemontese, candidati del PD al Consiglio Regionale, e del Segretario provinciale del PD Pierpaolo d’Arienzo. La serata finale si chiuderà, alle ore 21.30, con il concerto live dei SaleNero, con il loro trascinante mix di ska, dance e pop divertente. Dopo lo spettacolo l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Anche quest’anno la Festa dell’Unità di Cerignola si conferma un appuntamento di grande interesse politico e ricreativo, capace di unire approfondimento, socialità e intrattenimento per la comunità.