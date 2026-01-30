Il 4 febbraio Giornata mondiale contro il Cancro: le iniziative della Asl Foggia

La prevenzione salva la vita. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day) che si celebra il 4 febbraio 2026, ASL Foggia promuove un open day nei consultori con screening gratuiti, un momento di confronto con la cittadinanza per diffondere la cultura della prevenzione contro i tumori. Le attività si inseriscono in continuità con le “Giornate della Prevenzione”, svoltesi dal 20 al 23 gennaio 2026, dedicate agli screening oncologici, sicurezza sul lavoro e dipendenze patologiche.

“UNITI DALL’UNICITA’”

Istituito nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC), organizzazione non governativa con sede a Ginevra, il World Cancer Day è sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Lo slogan scelto per il triennio 2025-2027 è #UnitedByUnique, “Uniti dall’unicità”, per sottolineare l’unicità di ogni paziente, la sua storia e l’importanza di percorsi di cura personalizzati.

LE INIZIATIVE A CERIGNOLA

Numerose le iniziative fissate in tutta la provincia, con Cerignola fra i centri protagonisti.

CONSULTORI

Nei consultori familiari di tutta la provincia, sempre il 4 febbraio, sarà possibile sottoporsi, in maniera gratuita allo Screening della cervice uterina. L’invito è rivolto alle le donne di età compresa fra 25 e 64 anni con:

Pap test nella fascia 25-29 anni

Test HPV dai 30 ai 64 anni.

Il Consultorio di Cerignola è sito Via XX Settembre presso l’ex Ospedale Russo, dalle ore 08.00 alle 17.00 (Tel. 0885 419261).

FARMACIE

Le farmacie aderenti ai programmi di screening di ASL Foggia, eseguiranno:

Screening del colon-retto: per donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni , attraverso ricerca del sangue occulto nelle feci;

, attraverso ricerca del sangue occulto nelle feci; Screening HCV: per donne e uomini di età compresa fra i 36 e 56 anni, attraverso l’identificazione del virus dell’Epatite C.

AMBULATORI VACCINALI

Nella stessa giornata, dalle ore 9 alle ore 12, sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV) negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP). A Cerignola, in via XX Settembre 1 (Tel. 0885-419350). L’invito ad aderire è rivolto:

· a donne dagli 11 anni compiuti ai 36 anni (nate dal 1989);

· a uomini dagli 11 anni compiuti ai 29 anni (nati dal 1996), mai vaccinati e residenti nel territorio di ASL Foggia;

· a soggetti con infezioni HIV (virus dell’immunodeficienza umana);

· a donne con diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2 o superiore, previa attestazione del medico curante e/o specialista;

· a uomini che fanno sesso con altri uomini.

Al di fuori delle fasce indicate dal Ministero della Salute, le vaccinazioni sono possibili previo pagamento del ticket.

LA PREVENZIONE SALVA LA VITA

“I programmi di screening oncologici, insieme alle vaccinazioni, sono strumenti fondamentali per ridurre in modo significativo l’incidenza e la mortalità legate alle patologie oncologiche”, dichiara Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia. “Si tratta di interventi di sanità pubblica basati su solide evidenze scientifiche, in grado di intercettare la malattia nelle fasi iniziali e garantire percorsi di cura più efficaci e meno invasivi. La diagnosi precoce – sottolinea il DG – consente di individuare tempestivamente i tumori, prima della comparsa dei sintomi, aumentando le possibilità di guarigione e migliorando la qualità della vita. L’adesione è un gesto semplice, che richiede pochi minuti, ma ha un valore enorme perché può salvare la vita”. “Diffondere la cultura della prevenzione è una responsabilità condivisa che coinvolge ASL, istituzioni, imprese, professionisti e cittadini”, aggiunge Giuseppina Moffa, Direttore SISP e Responsabile Centro Screening. “Nonostante l’efficacia degli screening oncologici, una parte della popolazione continua a non aderire, spesso a causa di timori infondati o di una scarsa conoscenza delle modalità di adesione. Giornate di sensibilizzazione come questa – conclude – sono fondamentali per contrastare la disinformazione, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario regionale e promuovere la cultura della prevenzione”.