Il 5 settembre la rievocazione del ritrovamento dell’Icona di Ripalta: il programma

È un appuntamento imperdibile per tutta la comunità cittadina quello organizzato il 5 settembre a Cerignola: la rievocazione della leggenda del ritrovamento dell’icona della Madonna di Ripalta, infatti, affonda le proprie radici a quasi a mille anni fa. La leggenda più diffusa racconta che l’icona fu rinvenuta da un gruppo di boscaioli che la colpirono allo scopo di farne legna da ardere. Al primo colpo d’accetta, l’icona cominciò a sanguinare. Sul luogo del ritrovamento fu allora costruita una cappella ed ebbero inizio i pellegrinaggi. Tuttavia, essendo il luogo situato a metà strada tra Cerignola e Canosa, ne nacque una disputa tra le due cittadine. Per stabilire una volta per tutte quale delle due fosse proprietaria del luogo e del quadro, si decise di mettere la sacra effige su un carro trainato da buoi i quali, per ben tre volte, si diressero verso Cerignola.

Di seguito, il programma della giornata: ore 11:00 presso Palazzo Fornari, convegno con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche delle Diocesi di Andria-Canosa-Minervino e Cerignola-Ascoli Satriano, dei rappresentanti istituzionali delle città di Cerignola e Canosa di Puglia, dei referenti del Museo del Vescovo di Canosa di Puglia e della Pro Loco di Cerignola; ore 19:00: giro per la città degli Sbandieratori “Ettore Fieramosca” di Barletta (partenza da Palazzo Fornari, poi via XXV aprile, via don Minzoni, piazza Zingarelli, corso Gramsci, corso Garibaldi, corso Moro, viale Di Vittorio, via F.lli Rosselli, via Bologna, ritorno a Palazzo Fornari); ore 20:00: partenza da Palazzo Fornari del corteo con la partecipazione di figuranti e dei Gruppi degli Sbandieratori di Barletta e del Borgo Antico di Cerignola (partenza da Palazzo Fornari, via XXV aprile, via don Minzoni, via Bovio, corso Garibaldi, piazza Duomo); ore 21:15: in Piazza Duomo, rappresentazione teatrale della rievocazione della leggenda del ritrovamento dell’Icona della Madonna di Ripalta. Testi e regia di Pietro De Santis; musica di Francesco Chiappinelli; ore 22:30: corteo con l’Icona della Madonna di Ripalta verso Piazza del Carmine.

La rievocazione è organizzata dal Comune di Cerignola in collaborazione con la Deputazione Feste Patronali, Pro Loco Cerignola e l’Associazione Teatrale Skiud. “Cerignola, la città di cui mi onoro di essere sindaco, è orgogliosa di organizzare un evento di tale prestigio, bellezza ed importanza. Se c’è qualcosa che accomuna tutti noi è proprio la Fede nella nostra Mamma, la Madonna di Ripalta”, sono le parole del sindaco Francesco Bonito. “Ciò di cui discuteremo e che vedremo il prossimo 5 settembre non è mero folklore. Ciò che mostreremo sarà l’anima più vera del popolo cerignolano, un’anima fatta di devozione, di bontà e di bellezza nel senso più alto e più sacro del termine. L’icona della Madonna di Ripalta rappresenta tutto questo, e sono certo che la comunità cittadina si stringerà ad essa come figli devoti”, conclude il primo cittadino.