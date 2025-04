Il 7 aprile Open Day per la vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus umano (HPV)

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, il 7 aprile 2025, ASL Foggia, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, organizza un Open Day per la vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV), gratuito e con accesso diretto. Al tempo stesso lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sui rischi del virus e sull’importanza dell’adesione all’immunizzazione come strumento di prevenzione.

LE VACCINAZIONI

L’invito ad aderire alle vaccinazioni è rivolto:

· a donne dagli 11 anni compiuti ai 36 anni (nate dal 1989)

· a uomini dagli 11 anni compiuti ai 29 anni (nati dal 1996), mai vaccinati e residenti nel territorio dell’ASL Foggia

· a soggetti con infezioni HIV (virus dell’immunodeficienza umana)

· a donne con diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2 o superiore, previa attestazione del medico curante e/o specialista

· a uomini che fanno sesso con altri uomini.

I vaccini sono disponibili negli ambulatori, dalle ore 9 fino alle ore 12.00 con accesso diretto (senza prenotazione). A Cerignola il punto vaccinale designato è in Viale G. di Vittorio, 21.

LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Il focus con gli studenti sulla vaccinazione anti HPV, rientra nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della salute e del benessere dei ragazzi, promosse dall’ASL Foggia in collaborazione con le scuole. Tre gli istituti coinvolti (gli incontri avranno inizio a partire dalle ore 9.00):

· Istituto tecnico Notarangelo-Rosati di Foggia

· ISS Giuseppe Pavoncelli di Cerignola

· Istituto tecnico agrario Minuziano di San Severo

L’INFEZIONE

L’infezione da Papilloma virus umano è una delle più comuni a trasmissione sessuale e tra le prime ad essere acquisite, spesso durante i primi anni di attività sessuale. Il Papilloma virus, può causare lesioni genitali benigne e provocare lesioni pre-tumorali e tumorali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ha sostenuto fin dall’inizio l’introduzione della vaccinazione, il 5 per cento di tutti i casi di cancro nel mondo è associato all’infezione da HPV. In Italia, oltre 6.500 casi di tumori ogni anno sono attribuiti ad infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus del Papilloma Umano: tumori del collo dell’utero e, in misura minore, altri tumori anogenitali (vulva, pene, vagina, ano) o dell’orofaringe (labbra, cavità orale e faringe) sia nella donna che nell’uomo.

LA PREVENZIONE

Si può prevenire l’infezione da Papilloma virus umano attraverso la somministrazione di un vaccino sicuro ed efficace in grado di proteggere da numerosi ceppi del virus, compresi quelli maggiormente a rischio oncogeno. La vaccinazione è una preziosa opportunità di prevenzione e i vaccini sono lo strumento con il quale milioni di persone nel mondo ogni anno vengono protette da malattie prevenibili. Essere protetti da tali malattie è un diritto di ogni individuo e della collettività. Oltre alla vaccinazione è necessario sottoporsi regolarmente ai programmi di screening.