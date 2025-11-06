Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualità"Il bello di Cerignola": torna il ciclo-tour tra natura, gusto e bellezza

    “Il bello di Cerignola”: torna il ciclo-tour tra natura, gusto e bellezza

    Domenica 9 novembre un viaggio in bicicletta alla scoperta delle eccellenze del territorio, organizzato da Trattour APS

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Domenica 9 novembre torna “Il Bello di Cerignola”, la ciclo escursione organizzata da Trattour APS con il patrocinio del Comune di Cerignola, Assessorato attività produttive nell’ambito della promozione del territorio, dedicata alla scoperta del territorio, dell’agroalimentare di qualità e delle sue eccellenze produttive. La partenza è prevista alle ore 9.00 da Piazza della Repubblica, nel cuore della città. Il percorso, di circa 16 km, si snoderà tra paesaggi rurali e strade di campagna per raggiungere due realtà simbolo del territorio:
    Azienda agroalimentare Fratepietro (famosa per l’Oliva “La Bella di Cerignola”, olio e conserve;
    Cantina vinicola Caiaffa (eccellenza del vino biologico cerignolano).
    Sarà un’esperienza immersiva, alla portata di tutti, una pedalata tra natura e gusto, per conoscere da vicino ciò che rende unica Cerignola. Un appuntamento aperto ai cittadini, ciclisti, famiglie e turisti, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile e la valorizzazione del patrimonio locale. La partecipazione è libera e gratuita, ma con iscrizione obbligatoria attraverso il form disponibile sul sito: www.trattour.it. Durante il tour sono previste tappe esperienziali e momenti dedicati al racconto delle aziende ospitanti, che condivideranno storia, tradizione e innovazione legate ai loro prodotti.

    Chi può partecipare
    Il percorso è adatto a tutti: adulti, ragazzi e famiglie con biciclette tradizionali o elettriche. Ogni partecipante dovrà essere dotato di bici in buono stato e casco consigliato.

    Un evento per raccontare il territorio
    “Il Bello di Cerignola” rientra nelle attività di Trattour APS per la promozione del cicloturismo locale e del turismo rurale, con l’intento di creare una rete virtuosa tra aziende, comunità e appassionati della bicicletta.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Negli uffici postali di Cerignola possibile prenotare appuntamento per ritiro carta “Dedicata a te”

    Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno...
    Attualità

    Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo

    Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa...
    Evidenza

    Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”

    Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”,...
    Politica

    Marro: «Cerignola dimentica Peppino Di Vittorio»

    «Nel giorno dedicato alla memoria di Peppino Di Vittorio, padre del sindacato e simbolo...
    Italia

    Industrial style: come portare il loft newyorkese nella tua casa italiana

    Lo stile industrial è una delle tendenze più amate dell'arredamento contemporaneo, capace di trasformare...
    Cronaca

    Indice di criminalità, Foggia prima provincia in Puglia per reati

    É Foggia il capoluogo di provincia pugliese più alto nella classifica della nuova edizione...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Negli uffici postali di Cerignola possibile prenotare appuntamento per ritiro carta “Dedicata a te”

    Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno...
    Attualità

    Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo

    Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa...
    Evidenza

    Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”

    Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”,...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)