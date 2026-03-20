“Il berretto a sonagli” di Pirandello al Roma Teatro di Cerignola con Enrico Guarneri

Il grande teatro di Luigi Pirandello arriva al Roma Teatro di Cerignola. Domenica 22 marzo alle ore 19:30 andrà in scena Il berretto a sonagli, uno dei testi più noti del repertorio pirandelliano, nella regia di Guglielmo Ferro. A dare volto, voce e tormento all’iconico protagonista Ciampa sarà Enrico Guarneri. Noto al grande pubblico per la sua spiccata vena comica, Guarneri dimostra in questo spettacolo la sua straordinaria versatilità, abbandonando i toni leggeri per calarsi in un ruolo di profonda tensione psicologica. Al suo fianco, sul palco, la talentuosa Nadia De Luca, in una curatissima produzione firmata dall’Associazione Culturale Progetto Teatrando.

Il berretto a sonagli non è solo un classico del teatro italiano, ma un vero e proprio thriller dell’anima. Al centro della scena c’è il dramma di un uomo, lucido e disperato, che lotta contro i pettegolezzi di un’intera società per difendere l’unica cosa che gli resta: il rispetto pubblico. Un meccanismo a orologeria in cui l’umorismo si fonde con l’amarezza, ricordandoci quanto le relazioni umane possano essere fragili e governate dall’ipocrisia. La regia di Guglielmo Ferro imprime allo spettacolo un ritmo incalzante, capace di parlare direttamente allo spettatore di oggi, inchiodandolo alla poltrona dalla prima all’ultima battuta. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 13.00. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.