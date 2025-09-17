Il capitano Alessandro Lorenzini è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Cerignola: succede a Federico Sallusto, rimasto in carica per quattro anni. Originario di Roma, classe 1995, dal 2014 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e, dopo due anni, ha proseguito il percorso formativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2019. Dal 2019 al 2021 è stato impiegato nell’organizzazione mobile quale Comandante di Plotone del Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano. Dal 2021 al 2025 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile in due diverse sedi, la Compagnia Carabinieri di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria (dal 2021 al 2023) e il Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza (dal 2023 al 2025). Dal 10 settembre 2025 ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Cerignola.
Il capitano Alessandro Lorenzini nuovo comandante dei Carabinieri a Cerignola
Originario di Roma, classe 1995, vanta esperienze nelle province di Reggio Calabria e Cosenza
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
