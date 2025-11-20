Il Cav “Titina Cioffi” e il Cnos-Fap di Cerignola insieme per sensibilizzare sulla violenza contro le donne

Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale sulla violenza contro le donne, un giorno nel quale ci si ferma a riflettere su un triste fenomeno sociale, che sempre più frequentemente è al centro della cronaca nazionale. ll Cnos Fap di Cerignola, centro di formazione professionale, ha deciso di tenere un’importante iniziativa in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Titina Cioffi”: informare gli allievi sui servizi che il territorio offre a chi è vittima di violenza di genere e formare la comunità ad essere sempre più attenta e consapevole. Nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi, la Dottoressa Maria Rizzi, psicologa del CAV “Titina Cioffi” di Cerignola, ha incontrato gli allievi del centro, offrendo loro utili informazioni e prestandosi a domande e riflessioni sul tema. L’idea ha portato a costruire dialoghi profondi, ricchi di domande, stimoli e confronti.

In ogni classe, la Dott.ssa Rizzi ha diffuso un messaggio importante: «Siamo sentinelle dell’informazione e ognuno di noi, nel suo piccolo, può salvare vite umane». Il CAV “Titina Cioffi”, intitolato ad una nostra concittadina vittima di femminicidio, da anni si impegna a offrire supporto a chi ne ha bisogno, avvalendosi di uno staff femminile che supporta la donna in campo psicologico e legale, tutelando la sua privacy e garantendo ogni forma di protezione. Rizzi ha raccontato che molte di queste donne hanno ricominciato una nuova vita, altre hanno trovato il coraggio di denunciare, altre ancora continuano a mantenere l’anonimato, ma nessuna di loro rimane sola. Il Dott. Giovanni Papagni, dirigente e ideatore dell’iniziativa, ha riscontrato un sentito coinvolgimento da parte degli allievi, convinto che aprire le porte della scuola ai servizi del territorio possa continuare ad arricchire la nostra comunità.

Se sei vittima di violenza o credi di essere in una relazione disfunzionale, non esitare a contattare il numero nazionale 1522, o a rivolgerti al centro antiviolenza più vicino a te.

