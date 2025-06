Il CdA del GAL Tavoliere approva il Piano di Azione per la Programmazione 2023–2027

Nella giornata di ieri, il Consiglio di Amministrazione del GAL Tavoliere ha approvato il Piano di Azione (PdA) relativo alla programmazione LEADER 2023–2027. L’approvazione del PdA rappresenta un passaggio strategico per l’avvio della nuova fase di intervento del GAL, finalizzata a sostenere lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree rurali del territorio. La nuova strategia, in linea con gli obiettivi della PAC e del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, punta a valorizzare le filiere agroalimentari locali, promuovere la diversificazione economica, incentivare l’innovazione e la transizione ecologica e rafforzare rispetto al passato l’identità culturale e paesaggistica dell’area del Tavoliere.

A conclusione della riunione, il Presidente del GAL Tavoliere, Leonardo Paparella, ha dichiarato: “Con l’approvazione del nuovo Piano di Azione, il GAL Tavoliere conferma il proprio ruolo di strumento strategico per lo sviluppo locale partecipato. Abbiamo costruito una visione condivisa, cercando di cogliere le esigenze del territorio e traducendole in azioni concrete. Ora siamo pronti a dare attuazione a una programmazione che guarda al futuro con responsabilità, innovazione e inclusione. Abbiamo un obiettivo ambizioso, quello di utilizzare al più presto le risorse a disposizione cercando di coinvolgere gli attori economici di questo territorio che attualmente vivono un evidente momento di difficoltà ed incertezza”. Nei prossimi mesi saranno avviate le prime misure e pubblicati i bandi previsti dal PdA, dando piena attuazione agli interventi programmati per il periodo 2023–2027.