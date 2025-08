Il centro fucsia parla giovane: ufficiale l’ingaggio di Viola Torre

La Pallavolo Cerignola SSD ARL annuncia con soddisfazione l’ingaggio della centrale Viola Torre (nata il 12/07/2004), che entra a far parte del roster della prima squadra per la stagione 2025/2026 in Serie B1. Il vicepresidente Pierluigi Lapollo: “Con Viola aggiungiamo fisicità, timing a muro e grande applicazione al lavoro quotidiano. È un profilo giovane ma già abituato a contesti esigenti: crediamo molto nel suo potenziale e nel contributo che potrà dare alla nostra struttura tecnica in una B1 ambiziosa, che vogliamo affrontare con serietà e obiettivi chiari”. Le parole di Viola Torre: “Sono felicissima di entrare a far parte di questa società; non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione della squadra per portare avanti questo ambizioso progetto”.

Nata il 12 luglio 2004, Viola Torre è una centrale di grande talento e con una prospettiva di crescita importante, destinata a calcare palcoscenici sempre più prestigiosi. È un profilo di primissima fascia per la Serie B1, capace di unire doti fisiche, tecnica e determinazione. Muove i primi passi nel settore giovanile della Bartoccini/School Volley Perugia, dove abbina il percorso di crescita tecnica alle prime esperienze nei campionati senior, confrontandosi con atlete di alto livello. Successivamente prosegue la sua carriera nella Serie B2 con la Roma 7 Volley, confermandosi solida e affidabile nel ruolo, per poi approdare in Serie B1 con la Star Volley Bisceglie. In Puglia mette in mostra fisicità, ottima lettura a muro e un costante miglioramento negli aspetti tecnici e tattici del gioco. Il suo arrivo alla Pallavolo Cerignola rappresenta un investimento sul presente e sul futuro: una giocatrice giovane ma già pronta per essere protagonista, perfettamente in linea con la filosofia societaria di costruire un gruppo ambizioso, solido e competitivo.