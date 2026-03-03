Il centrodestra cerignolano esprime la propria vicinanza e apertura al mondo civico cerignolano, convinto che sia fondamentale costruire insieme un futuro migliore per la nostra città. “In questo momento di grande difficoltà per il tessuto economico e sociale della nostra città, il centrodestra cerignolano vuole ribadire che non ci sono primogeniture o presunzioni, ma solo il desiderio di lavorare insieme per liberare Cerignola dalla peggiore amministrazione di sempre” dichiara il centrodestra cerignolano. “Abbiamo il dovere di mettere da parte le divisioni e le rivalità per costruire un progetto comune che porti la nostra città a crescere e a prosperare”, aggiungono i segretari Carlo Dercole (Forza Italia); Franco Reddavide (Fratelli d’Italia); Vincenzo Specchio (Lega); Ale Frisani (Noi Moderati); Mario Distefano (Udc); Franco Merafina (Sovranisti). Il centrodestra cerignolano è pronto a collaborare con tutte le forze civiche e sociali per raggiungere questo obiettivo.
Il centrodestra cerignolano esprime vicinanza e apertura al mondo civico
«Abbiamo il dovere di mettere da parte le divisioni e le rivalità per costruire un progetto comune che porti la nostra città a crescere e a prosperare», dicono i segretari locali delle forze politiche
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Provincia
Strade statali 16 e 17, La Salandra: «Il Governo ascolta la Capitanata»
“La Capitanata è al centro di un piano organico di interventi su viabilità e...
Cultura
Don Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria “L’albero dei fichi” di Cerignola
Don Cosimo Schena, definito da molti il prete più amato e seguito d’Italia, sacerdote...
Provincia
Rino Mercuri è il nuovo presidente di CIA Agricoltori di Capitanata
È Rino Mercuri il nuovo presidente di CIA Agricoltori Italiani Capitanata. Imprenditore agricolo di...
Evidenza
Metta, Liscio, Giurato, Bellapianta: patto federativo civico in vista delle Comunali
Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota stampa in cui Franco Metta (Avanti Cerignola), Pippo...
Attualità
Inaugurazione della nuova sede della Biblioteca di Comunità di Cerignola
La città di Cerignola celebra la riapertura della sua Biblioteca di Comunità, luogo simbolo...
Sport
La Flv Cerignola si impone a Benevento al tie break, al termine di una dura gara
Una sfida vibrante e combattuta, con la Flv Cerignola che al quinto set ha...
Altro su lanotiziaweb.it
Provincia
Strade statali 16 e 17, La Salandra: «Il Governo ascolta la Capitanata»
“La Capitanata è al centro di un piano organico di interventi su viabilità e...
Cultura
Don Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria “L’albero dei fichi” di Cerignola
Don Cosimo Schena, definito da molti il prete più amato e seguito d’Italia, sacerdote...
Provincia
Rino Mercuri è il nuovo presidente di CIA Agricoltori di Capitanata
È Rino Mercuri il nuovo presidente di CIA Agricoltori Italiani Capitanata. Imprenditore agricolo di...