Il centrodestra cerignolano esprime vicinanza e apertura al mondo civico

Il centrodestra cerignolano esprime la propria vicinanza e apertura al mondo civico cerignolano, convinto che sia fondamentale costruire insieme un futuro migliore per la nostra città. “In questo momento di grande difficoltà per il tessuto economico e sociale della nostra città, il centrodestra cerignolano vuole ribadire che non ci sono primogeniture o presunzioni, ma solo il desiderio di lavorare insieme per liberare Cerignola dalla peggiore amministrazione di sempre” dichiara il centrodestra cerignolano. “Abbiamo il dovere di mettere da parte le divisioni e le rivalità per costruire un progetto comune che porti la nostra città a crescere e a prosperare”, aggiungono i segretari Carlo Dercole (Forza Italia); Franco Reddavide (Fratelli d’Italia); Vincenzo Specchio (Lega); Ale Frisani (Noi Moderati); Mario Distefano (Udc); Franco Merafina (Sovranisti). Il centrodestra cerignolano è pronto a collaborare con tutte le forze civiche e sociali per raggiungere questo obiettivo.