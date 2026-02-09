I partiti del centrodestra di Cerignola annunciano di aver avviato un percorso di collaborazione e unità in vista delle prossime elezioni amministrative, aperto al mondo civico. Dopo 4 anni e mezzo di amministrazione Bonito, definita “la peggiore che la nostra città abbia mai avuto”, le forze del centrodestra si sono riuniti per offrire una alternativa concreta e credibile ai cittadini di Cerignola. “L’unità di tutte le forze che non si riconoscono in questa amministrazione è un dovere morale che abbiamo nei confronti della città” dichiarano i rappresentanti dei partiti. “Siamo dunque aperti a dialogare con tutti i movimenti che vogliono ricostruire una città distrutta dal Pd e da Francesco Bonito”. I partiti del centrodestra sono pronti a lavorare insieme per offrire una visione e un progetto per il futuro di Cerignola, basato su valori di trasparenza, efficienza e rispetto per i cittadini. La nota stampa giunta in redazione è sottoscritta da: Carlo Dercole (FI), Francesco Reddavide (FDI); Vincenzo Specchio (Lega); Ale Frisani (Noi Moderati); Mario Distefano (UDC); Franco Merafina (Sovranisti).
Il centrodestra di Cerignola unito verso le prossime elezioni comunali
Partiti tradizionali e civici insieme per offrire un progetto e una visione in vista della competizione elettorale del 2027
