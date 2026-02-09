Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaIl centrodestra di Cerignola unito verso le prossime elezioni comunali

    Il centrodestra di Cerignola unito verso le prossime elezioni comunali

    Partiti tradizionali e civici insieme per offrire un progetto e una visione in vista della competizione elettorale del 2027

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    I partiti del centrodestra di Cerignola annunciano di aver avviato un percorso di collaborazione e unità in vista delle prossime elezioni amministrative, aperto al mondo civico. Dopo 4 anni e mezzo di amministrazione Bonito, definita “la peggiore che la nostra città abbia mai avuto”, le forze del centrodestra si sono riuniti per offrire una alternativa concreta e credibile ai cittadini di Cerignola. “L’unità di tutte le forze che non si riconoscono in questa amministrazione è un dovere morale che abbiamo nei confronti della città” dichiarano i rappresentanti dei partiti. “Siamo dunque aperti a dialogare con tutti i movimenti che vogliono ricostruire una città distrutta dal Pd e da Francesco Bonito”. I partiti del centrodestra sono pronti a lavorare insieme per offrire una visione e un progetto per il futuro di Cerignola, basato su valori di trasparenza, efficienza e rispetto per i cittadini. La nota stampa giunta in redazione è sottoscritta da: Carlo Dercole (FI), Francesco Reddavide (FDI); Vincenzo Specchio (Lega); Ale Frisani (Noi Moderati); Mario Distefano (UDC); Franco Merafina (Sovranisti).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Cerignola alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano: prima partecipazione assoluta per la città

    Per la prima volta il Comune di Cerignola parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo...
    Attualità

    I profumi artistici di Federica Russo e Giuseppe Amorese in Palestina. La forza dell’arte e della resistenza

    Il brand di profumi artistici Unico perfume®️ creato da Giuseppe Amorese e Federica Russo...
    Sport

    Flv Cerignola, parte bene il girone di ritorno: superata 3-1 la Faam Matese

    Nella prima giornata di ritorno del girone I di B2, la Flv Cerignola sfrutta...
    Attualità

    “Abilità diverse, uguali diritti”: il punto sul progetto della coop. ‘L’Abbraccio’ verso il secondo anno

    La Cooperativa Sociale ‘L’Abbraccio’ di Cerignola, con sede operativa nel Centro diurno “AGAPE” in...
    Attualità

    All’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola l’amore diventa ponte contro il bullismo

    In occasione della Giornata di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo...
    Calcio

    Una rete del Cerignola per liquidare la Salernitana: è di Moreso l’1-0

    Vince di misura il Cerignola (1-0), con una rete di Moreso, su una Salernitana...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Cerignola alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano: prima partecipazione assoluta per la città

    Per la prima volta il Comune di Cerignola parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo...
    Attualità

    I profumi artistici di Federica Russo e Giuseppe Amorese in Palestina. La forza dell’arte e della resistenza

    Il brand di profumi artistici Unico perfume®️ creato da Giuseppe Amorese e Federica Russo...
    Sport

    Flv Cerignola, parte bene il girone di ritorno: superata 3-1 la Faam Matese

    Nella prima giornata di ritorno del girone I di B2, la Flv Cerignola sfrutta...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)