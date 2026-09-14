Il Cerignola a Casarano nel primo turno infrasettimanale, sfida che promette emozioni

Il girone C di serie C si appresta a consumare il primo turno infrasettimanale del torneo, per l’Audace Cerignola domani trasferta sul campo del Casarano. I ragazzi di Raimondo Catalano provengono dalla sonante vittoria ai danni del Giugliano di venerdì sera, la seconda consecutiva e la terza nelle prime quattro giornate. Una prestazione scintillante da parte dei gialloblù, capaci di costruire numerose occasioni da rete con il conforto della capitalizzazione e, perfino, un risultato che poteva essere più ampio. Qualità, corsa, determinazione le caratteristiche principali del successo sui campani, cui va abbinata anche la seconda gara senza subire reti: è un Audace partito nella maniera migliore e già a 9 punti in classifica, al contempo però si predica calma, cercando di contenere l’entusiasmo perché il campionato è ancora nelle sue battute iniziali. Ad ogni modo, le ‘cicogne’ stanno via via acquisendo sempre più fisionomia e dimensione, con alcuni nuovi arrivi subito decisivi e ben inseriti nel contesto: Boccadamo e Perlingieri su tutti, ma menzioni particolari possono essere effettuate per Viola, Romano e Vinciguerra. Se poi anche elementi partiti dalla panchina danno il loro contributo, come accaduto a Kurti e Meli nel match scorso, ecco che la rosa degli ofantini prende a caratterizzarsi come profonda e di solida levatura, malgrado le indisposizioni attuali di capitan Martinelli e di Volpe.

In ragione dei tre impegni in poco più di una settimana, il tecnico barese potrebbe operare qualche variazione nell’undici di partenza, anche se ha preferito far svolgere la rifinitura a porte chiuse e quindi nascondere un po’ le eventuali scelte. Probabilmente ci saranno un paio di avvicendamenti, fra cui la staffetta magari fra D’Orazio e Vinciguerra fra i trequartisti: inamovibile Perlingieri, davanti sarà regolarmente al suo posto Gambale, sostituito precauzionalmente per un colpo subito al volto nel precedente impegno.

Spintosi sino ai quarti di finale playoff nella passata stagione, il Casarano vuole confermare le proprie ambizioni pure in questa annata. Sono 6 i punti totalizzati (tutti in casa), proprio fra le mura amiche c’è stata la bella affermazione 3-1 sul Barletta, grazie alla tripletta di Chiricò. Confermato in panchina Vito Di Bari, il valore del lavoro della società salentina si è evidenziato in sede di mercato estivo, con le cessioni altamente remunerative di Cajazzo e Cerbone in serie B, rispettivamente a Mantova e Verona. In entrata, sono arrivati calciatori di spessore, fra cui: il portiere Farroni, i difensori Matino e Ciotti, il centrocampista Zanellato e l’attaccante Patierno. Un organico esperto ma con all’interno anche dei giovani interessanti, come Knezovic e Cuzzarella. I rossazzurri si schiereranno con il 4-3-3, presumibilmente con il trio avanzato composto dall’ex Leonetti, Patierno e Chiricò.

Nell’ultimo precedente in terra leccese, il 12 ottobre 2025, il Casarano si impose per 3-0. Calcio d’inizio allo stadio “Capozza” alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Castellone, della sezione di Napoli.